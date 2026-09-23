上海老闆因開發VPN遭湖南警跨省抓捕　警方竟索要1億稱「買自由」

內地「遠洋捕撈」趨利執法風氣持續引發社會高度關注。上海麥絲科技有限公司實際控制人鄭帥，因受託開發含VPN功能的軟件，於2024年初遭湖南省邵陽縣警方跨省抓捕。



報道指出，時任邵陽縣副縣長兼公安局局長尹向鋒及副局長唐戰雄等人，涉嫌以「不交錢就頂格重判」相威脅，向鄭帥索取1億元（人民幣，下同）「買自由」。儘管家屬籌措1億元交納後，相關官員亦因執法醜聞曝光而遭免職，但該案被告至今已被羈押近千日且仍未獲釋。



上海麥絲科技有限公司實際控制人鄭帥，因受託開發含VPN功能的軟件，於2024年初遭湖南省邵陽縣警方跨省抓捕。（邵陽公安官網）

辦案警察何燾更聲稱：「你的自由掌握在太爺（指局長）手裏……最難打交道的機關就是我們縣級機關，我們縣公安路子最野。」（影片截圖）

邵陽警方遭爆監控下勒索 稱1億元解決「縣財政困難」

9月19日，中國調查記者巫英蛟和劉虎在微信公眾號「法與情」刊發的文章披露，被告鄭帥於2024年1月在上海虹橋機場被邵陽警方帶走。

在被指定居所監視居住（指居）期間，警方監控設備意外記錄下了辦案人員的違法言行。影片顯示，警方辦案人員多次對鄭帥進行威逼利誘，明確要求其「籌錢買自由」。

邵陽縣公安局副局長唐戰雄甚至在談話中直言：「副縣長尹向鋒給你定的是1億元」、「我們縣裏確實財政困難，有了這筆錢可以解決很多問題」。辦案警察何燾更聲稱：「你的自由掌握在太爺（指局長）手裏……最難打交道的機關就是我們縣級機關，我們縣公安路子最野。」

邵陽縣公安局副局長唐戰雄甚至在談話中直言：「副縣長尹向鋒給你定的是1億元」、「我們縣裏確實財政困難，有了這筆錢可以解決很多問題」。（影片截圖）

邵陽縣公安局副局長唐戰雄甚至在談話中直言：「副縣長尹向鋒給你定的是1億元」、「我們縣裏確實財政困難，有了這筆錢可以解決很多問題」。（影片截圖）

在承受巨大壓力下，鄭帥家屬及公司多方籌措，最終向指定帳戶繳納了1億元人民幣。然而，警方在收款後並未履行不起訴承諾，反而將其中至少6480萬元轉入邵陽縣財政局非稅收入帳戶，隨後繼續將鄭帥移送起訴。

最高法曾明文指導：一般VPN翻牆工具不宜定罪

邵陽縣檢察院於2024年7月以「提供侵入、非法控制計算機資訊系統程序、工具罪」對鄭帥等人提起公訴。然而，法學界對此案的罪名成立提出強烈質疑。

清華大學法學院教授張明楷、中國政法大學教授時建中等權威法學專家在論證中指出VPN本質上屬於數據加密與通信連接的中性工具，並非專門用於侵入或控制系統的工具。

邵陽縣檢察院。（微信公眾號@法與情）

最高人民法院刑三庭亦曾在 2023 年底明確提出意見，認為開發或提供一般「翻牆」工具不宜認定為此類刑事犯罪。

此外，辯護律師強調邵陽縣對本案根本缺乏刑事管轄權，且涉案公司僅係接受境外公司外包委託，並非實際運營者，無罪情節極為明顯。

局長落馬官員遭查

隨着「指居」期間的勒索影片於2025年初在網絡曝光，事件引發中央高度關注。公安部等部門隨後發起全國整治「遠洋捕撈」專項行動，涉案的邵陽縣副縣長兼公安局局長尹向鋒、副局長唐戰雄等人相繼被免職及接受調查。

案件羈押超期久拖不判 被告心臟病發求保釋

然而，官員落馬並未立即改變鄭帥的境遇。案件自2024年8月移送邵陽縣法院審理以來，至今已過去兩年多時間，遠超法定審限。鄭帥因長期拘禁，心臟疾病嚴重加重，家屬多次申請取保候審均遭拒絕。

據邵陽縣檢察院辦案人員向家屬證實，因邵陽縣法院審理程序嚴重超期，檢察院已依法向邵陽縣法院發出兩份《糾正違法通知書》，惟法院至今仍以「內部研究」為由，未予書面答覆亦未作出判決。