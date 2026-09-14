涉誣告陷害罪和非法經營罪被查　內地記者劉虎已被解除取保候審

中國媒體人劉虎的代理律師發文稱，劉虎被取保候審約七個月後，公安將之解除，劉虎全面自由。劉虎的代理律師周澤在「周澤拍案」微博寫道，劉虎上星期四（9月10日）被成都公安解除取保候審。「這意味着今年初成都公安啟動的對劉虎的刑事追訴已經結束，劉虎已無需受審。」



內地前調查記者劉虎涉誣告罪被警帶走 曾因舉報高官被羈押346天

內地前調查記者劉虎獲保釋 通報稱官員逼死教授等指控不實

劉虎。（網絡圖片）

周澤也上傳成都市公安局錦江區分局的解除取保候審決定書，顯示現因案情變化，決定予以解除。這份文章未進一步提供關於案情變化的更多信息。

劉虎的代理律師發文稱，劉虎9月10日被成都公安解除取保候審。（微博截圖）

錦江區分局2月2日在微信公眾號通報，劉虎和另一名自媒體人巫英蛟涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪，被立案偵查，並被採取刑事強制措施。該局後來再通報，在同月14日對兩人變更強制措施為取保候審。

劉虎被抓後，人們的目光聚焦在兩人被帶走前發佈的一篇文章上。據圈內人士推測，這篇帶有調查色彩的報道，大概率是兩人被盯上的導火索。

這篇題為《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產？》的文章，1月29日發布在「法與情」公眾號上，起初並沒有激起什麼水花，直到劉虎被抓，才引起輿論關注。

文章已經刪除，根據網上流傳的截圖，內容指向中共成都市蒲江縣縣委書記在招商引資中的種種作為，還翻出了這名地方官員在擔任成都市成華區區長期間，負責拆遷工作時的糾紛。

中國前知名調查記者劉虎。（網絡圖片）

成都市聯合調查組後來在2月14日發佈關於網帖反映蒲江縣有關項目招引建設問題調查情況的通報稱，有自媒體公眾號於1月29日發佈網帖，反映蒲江縣「蒲江璞臻·溪谷月子中心」招商項目建設及有關幹部問題。

根據發佈在「成都發佈」微信公眾號的通報，成都市成立由市紀委監委、市規劃和自然資源局、市住建局、市城管委、市司法局等單位組成的聯合調查組，對網帖反映問題開展調查核查。

通報稱，網帖反映的蒲江縣委蒲姓縣委書記「逼死教授」問題不屬實，網帖反映的時任蒲江縣委蔣姓縣委副書記濫用職權打壓企業問題不屬實。

財新網星期六（9月12日）報道劉虎被解除取保候審的新聞時說，目前巫英蛟尚未被解除取保候審，案件也還未撤案。

文章轉載自《聯合早報》

