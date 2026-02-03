內地前調查記者劉虎涉誣告罪被警帶走　曾因舉報高官被羈押346天

近日，有多位內地法律人士發文稱，中國前知名調查記者劉虎、知名自媒體人巫英蛟被四川警方帶走，引發輿論關注。而在被警方帶走前，劉虎、巫英蛟曾在網絡平台發布《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》一文，目前顯示為作者刪除。



四川警方2月3日發佈通報稱，劉某（男，50歲），巫某某（男，34歲）等人涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查，相關犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。



劉虎。（網絡圖片）

中國前知名調查記者劉虎。（網絡圖片）

曾發文揭縣委書記將招商企業逼向破產

擁有逾50萬粉絲的 @張新年律師 周一（2月2日）中午發文稱：「知名自媒體人巫英蛟昨天晚上在河北邯鄲被四川警方帶走，具體原因和情況不詳。前著名調查記者劉虎先生目前也聯繫不上，處於失聯狀態。二人撰寫的《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》一文，目前顯示為作者刪除，不知道二人遭遇是否與此文的發布有關 。」

「張新年律師」發文。（微博）

劉虎與張新年。（微博@張新年律師）

張新年所提的上述文章，於上周四（1月29日）在微信公眾號「法與情」發布，文章內容針對的是四川省成都市蒲江縣委書記蒲發友。內地多名律師與媒體人呼籲公眾關注二人失聯事件。

2月2日，成都市公安局錦江區分局發佈警情通報稱，近日，該局接成都市公安局指定管轄，依法對劉某（男，50歲），巫某某（男，34歲）等人涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查。相關犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

四川省成都市蒲江縣委書記蒲發友。（網絡圖片）

劉虎是誰？

公開資料顯示，劉虎，重慶渝北區人，原廣州《新快報》調查記者，曾在多家新聞媒體供職。據報道，劉虎曾發表多篇調查報道，包括2012年實名舉報前中國國家工商總局副局長馬正其瀆職，導致國家資產流失；此後還曝光華潤集團董事長宋林貪腐案，中共中紀委為此介入調查。

劉虎轉為獨立記者後，代表作包括甘肅白銀連環殺人案；推動28年懸案偵破使兇手落網；海南高院副院長張家慧貪腐案；四川綿陽曾建斌涉黑獲平反等案。

劉虎目前是一名自媒體人，日常通過「法與情」微信公眾號發布社會事件相關的調查內容。（微信公眾號＠法與情）

曾因多次實名舉報高官被羈押346天

據《界面新聞》報道，2013年8月23日，劉虎在家中被北京警方帶走，隨後，警方以涉嫌誹謗罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪將劉虎移送審查起訴，其間曾兩次退回補充偵查。

北京市公安局移送審查起訴意見書認定：劉虎自2012年5月至2013年8月間，通過新浪微博賬戶「記者劉虎」先後發佈多條微博，嚴重損害他人名譽；肆意散布他人負面信息，變相勒索錢款共計人民幣65萬元；惡意炒作社會敏感問題，嚴重擾亂互聯網正常秩序，損害了政府部門公信力。

直到2014年8月3日，被羈押346天的劉虎才被取保候審。2015年9月10日，北京市東城區檢察院因「事實不清、證據不足」，決定不起訴。劉虎案曾在當年入選「2015年中國十大傳媒法事例」，官方指劉虎案引發人們對社會秩序、官員人格尊嚴與公民的言論自由和批評監督權等權利的衝突與平衡的深入思考。