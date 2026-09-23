習近平訪美｜《人民日報》：落實元首共識、推進戰略穩定契機
9月23日，《人民日報》「鐘聲」發表評論文章《相向而行，走好大國正確相處之道》，指出大國相處，方向至為關鍵，行動尤須篤實。此次華盛頓會晤，是雙方落實元首共識、推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機。
應美利堅合眾國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。《人民日報》指出，中美兩國元首在半年內實現國事互訪，意義重大，舉世矚目。在中美關係發展的歷史關口，習近平主席此訪，將為推動構建中美建設性戰略穩定關係注入關鍵動力，對中美兩國共同開創大國關係新範式、攜手應對全球性挑戰具有重要意義。
中美關係是世界上最重要、最複雜的雙邊關係，元首外交是兩國關係的「定盤星」。過去一年多來，中美關係歷經跌宕起伏後呈現總體穩定，元首外交發揮着不可替代的戰略引領作用。習近平主席同特朗普總統2次會晤、5次通話、多次書信往來，共同為中美關係巨輪把舵定向，引領中美關係穿越急流險灘、保持正確航向。今年5月，習近平主席同來華進行國事訪問的特朗普總統舉行會晤，兩國元首共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引，受到兩國人民和國際社會的歡迎。有國際學者指出，中美建設性戰略穩定關係新定位，勾勒出一種理性務實且着眼未來的中美關係願景，體現了中方一貫堅持的大國相處之道。
文章指出，建設性戰略穩定，應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。近年來，中美關係走過的曲折歷程清晰表明，美方抱持錯誤的對華認知，放不下所謂「戰略競爭」執念，是中美關係困難不斷的根本癥結。中美建設性戰略穩定關係新定位，從根本上回答了「中美到底是對手還是夥伴」這一根本性問題，校準了對中美關係的戰略認知。兩國的差異過去有、現在有、今後還會有，但這不妨礙雙方堅持以合作為主線，在求同存異、交流合作中不斷增強中美關係的韌性。去年以來，中美經貿團隊舉行多輪磋商，達成一系列共識和安排，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。這幾天，中美兩國經貿團隊在美國紐約舉行經貿磋商，雙方以兩國元首重要共識為引領，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。這充分說明，中美之間有着廣泛共同利益，也進一步印證中美關係的本質是互利共贏。堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，中美完全可以相互成就、共同繁榮。
構建中美建設性戰略穩定關係，關鍵在於雙方相向而行，共同採取行動把兩國元首共識落到實處。一段時間來，中美關係總體沿着兩國元首確定的建設性戰略穩定軌道前行。雙方政治外交和經貿兩大機制繼續發揮作用，立法機構、地方、企業團組往來明顯增多，青年交流互動日益頻繁，人工智能、生物醫藥等新興領域交流熱度上升，2026中美地方合作對話會、第三屆中美1.5軌對話等活動亮點紛呈……兩國多個領域、層級都在行動，為構建中美建設性戰略穩定關係匯聚合力。雙方應珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾。美方尤其需要保持政策的連續性和穩定性，信守承諾，以中美合作的正面預期為雙邊關係和兩國發展注入確定性。
構建中美建設性戰略穩定關係，是世界和平發展之需，也是大國責任之所在。中美兩國是聯合國安理會常任理事國、全球前兩大經濟體，對世界的和平、穩定與發展負有特殊責任。當前，國際形勢變亂交織，地緣衝突此起彼伏，全球性挑戰層出不窮，無論是推動全球經濟復甦、解決地區熱點問題，還是完善人工智能、網絡空間、外空等新興領域治理規則，都離不開中美協調合作。國際社會普遍希望中美關係保持健康穩定發展，以更多良性互動，為動盪不安的世界注入穩定性、確定性、建設性。今年，中美將分別主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議與二十國集團領導人峰會，雙方相互支持、攜手合作，有利於促進世界經濟增長、完善全球治理。
文章最後總結，大國相處，方向至為關鍵，行動尤須篤實。此次華盛頓會晤，是雙方落實元首共識、推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機。希望美方同中方一道，把握大局、相向而行，持續積累互信、深化合作、管控分歧，共同走出一條新時代大國正確相處之道，更好造福兩國、惠及世界。