習近平訪美｜《人民日報》：落實元首共識、推進戰略穩定契機

9月23日，《人民日報》「鐘聲」發表評論文章《相向而行，走好大國正確相處之道》，指出大國相處，方向至為關鍵，行動尤須篤實。此次華盛頓會晤，是雙方落實元首共識、推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機。



2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊成員在白宮為迎接中國國家主席習近平到訪的歡迎儀式進行綵排，儀式上使用了美國及中國國旗。（Reuters）

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Getty）

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊成員為中國國家主席習近平下週到訪舉行的歡迎儀式進行彩排後，捲起一面中國國旗。（Reuters）

應美利堅合眾國總統特朗普邀請，國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。《人民日報》指出，中美兩國元首在半年內實現國事互訪，意義重大，舉世矚目。在中美關係發展的歷史關口，習近平主席此訪，將為推動構建中美建設性戰略穩定關係注入關鍵動力，對中美兩國共同開創大國關係新範式、攜手應對全球性挑戰具有重要意義。

2026年9月16日，美國華盛頓，白宮工作人員與美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

中美關係是世界上最重要、最複雜的雙邊關係，元首外交是兩國關係的「定盤星」。過去一年多來，中美關係歷經跌宕起伏後呈現總體穩定，元首外交發揮着不可替代的戰略引領作用。習近平主席同特朗普總統2次會晤、5次通話、多次書信往來，共同為中美關係巨輪把舵定向，引領中美關係穿越急流險灘、保持正確航向。今年5月，習近平主席同來華進行國事訪問的特朗普總統舉行會晤，兩國元首共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引，受到兩國人民和國際社會的歡迎。有國際學者指出，中美建設性戰略穩定關係新定位，勾勒出一種理性務實且着眼未來的中美關係願景，體現了中方一貫堅持的大國相處之道。

2026年9月19日，美國華盛頓，美軍儀仗隊成員在白宮附近集合，為中國國家主席習近平下週到訪進行綵排。（Getty）

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

文章指出，建設性戰略穩定，應該是合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。近年來，中美關係走過的曲折歷程清晰表明，美方抱持錯誤的對華認知，放不下所謂「戰略競爭」執念，是中美關係困難不斷的根本癥結。中美建設性戰略穩定關係新定位，從根本上回答了「中美到底是對手還是夥伴」這一根本性問題，校準了對中美關係的戰略認知。兩國的差異過去有、現在有、今後還會有，但這不妨礙雙方堅持以合作為主線，在求同存異、交流合作中不斷增強中美關係的韌性。去年以來，中美經貿團隊舉行多輪磋商，達成一系列共識和安排，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。這幾天，中美兩國經貿團隊在美國紐約舉行經貿磋商，雙方以兩國元首重要共識為引領，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。這充分說明，中美之間有着廣泛共同利益，也進一步印證中美關係的本質是互利共贏。堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，中美完全可以相互成就、共同繁榮。

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊成員為中國國家主席習近平下週到訪舉行的歡迎儀式進行彩排後，捲起一面中國國旗。（Reuters）

2026年9月16日，美國華盛頓，白宮工作人員與美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

構建中美建設性戰略穩定關係，關鍵在於雙方相向而行，共同採取行動把兩國元首共識落到實處。一段時間來，中美關係總體沿着兩國元首確定的建設性戰略穩定軌道前行。雙方政治外交和經貿兩大機制繼續發揮作用，立法機構、地方、企業團組往來明顯增多，青年交流互動日益頻繁，人工智能、生物醫藥等新興領域交流熱度上升，2026中美地方合作對話會、第三屆中美1.5軌對話等活動亮點紛呈……兩國多個領域、層級都在行動，為構建中美建設性戰略穩定關係匯聚合力。雙方應珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾。美方尤其需要保持政策的連續性和穩定性，信守承諾，以中美合作的正面預期為雙邊關係和兩國發展注入確定性。

構建中美建設性戰略穩定關係，是世界和平發展之需，也是大國責任之所在。中美兩國是聯合國安理會常任理事國、全球前兩大經濟體，對世界的和平、穩定與發展負有特殊責任。當前，國際形勢變亂交織，地緣衝突此起彼伏，全球性挑戰層出不窮，無論是推動全球經濟復甦、解決地區熱點問題，還是完善人工智能、網絡空間、外空等新興領域治理規則，都離不開中美協調合作。國際社會普遍希望中美關係保持健康穩定發展，以更多良性互動，為動盪不安的世界注入穩定性、確定性、建設性。今年，中美將分別主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議與二十國集團領導人峰會，雙方相互支持、攜手合作，有利於促進世界經濟增長、完善全球治理。

2026年9月16日，美國華盛頓，白宮工作人員與美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Reuters）

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊成員在白宮為中國國家主席習近平下週到訪舉行的歡迎儀式進行綵排，圖為一名美軍捲起一面中國國旗。（Reuters）

2026年9月16日，美國華盛頓，美軍儀仗隊為中國國家主席習近平下週到訪時舉行的歡迎儀式進行綵排。（Getty）

文章最後總結，大國相處，方向至為關鍵，行動尤須篤實。此次華盛頓會晤，是雙方落實元首共識、推進建設性戰略穩定關係的又一重要契機。希望美方同中方一道，把握大局、相向而行，持續積累互信、深化合作、管控分歧，共同走出一條新時代大國正確相處之道，更好造福兩國、惠及世界。