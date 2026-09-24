英國向中國歸還12件流失文物　中方：保護文化遺產又一重要成果

當地時間9月23日，英國向中國歸還12件流失文物藝術品的交接儀式在中國駐英國使館舉行，12件文物藝術品由倫敦警察局在辦案過程中查獲。



中英兩國同為聯合國教科文組織《關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》締約國。在公約框架下，國家文物局透過中國駐英使館與英方密切協作，最終促成文物順利歸還。



英國向中國返還12件流失文物藝術品。（國家文物局）

英國向中國返還12件流失文物藝術品。（國家文物局）

據國家文物局消息，當地時間9月23日，英國向中國歸還12件流失文物藝術品的交接儀式在中國駐英國使館舉行。

中方在儀式上指出，推動流失文物歸還原屬國，是維護各國文物安全、尊重文化權益與民族情感、守護人類文明成果的正義之舉。此次文物歸還是中英踐行國際公約、保護文化遺產的又一重要成果。中方期待以此次合作為契機，落實早前兩國領導人通話達成的重要共識，進一步促進文化交流，夯實民意基礎，為發展長期穩定的中英全面戰略夥伴關係作出貢獻。

英方代表則表示，英國首相貝安德（Andy Burnham）日前與中國國家主席習近平通電話時，重申英方將加強兩國在各領域的交流合作，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。本次文物歸還正是雙方務實合作的積極成果，充分體現兩國相互尊重，以及共同打擊文物非法販運的堅定決心。