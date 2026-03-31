福建逃犯變倫敦大業主　豪擲8.4億購85處物業　英國頒令凍結資產

英國皇家檢察署（CPS）本月24日宣布，凍結一名中國公民「X先生」（Mr. X）在倫敦多達85處的豪宅物業，總值超過8,100萬英鎊（約8.4億港元），懷疑是其利用非法所得資金購置。



經有組織犯罪和腐敗報導項目（OCCRP）及星期日泰晤士報深入調查，這名中國公民是被福建警方通緝的非法賭場大亨蘇江波（Su Jiangbo，音譯）。



英媒報導蘇江波的資產被凍結。（X平台）

《星期日泰晤士報》28日揭露，40歲的蘇江波因涉嫌開設賭場罪，正被中方通緝。據OCCRP調查指出，蘇江波利用聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis，英聯邦王國的成員）的「黃金護照」及柬埔寨國籍身份，在英國成立至少12間公司，其中最少10間用於購置房產。

英國土地註冊處數據顯示，蘇江波於2023年7月開始在倫敦泰特現代藝術館附近的「Triptych Bankside」購入15個單位，總值近2,000萬英鎊（約2.07億港元），其中一半款項用於購買一個18樓頂層單位，據說這個單位價值1,300萬美元（約1.01億港元），可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河。2024年1月後，他陸續在倫敦北部伊斯靈頓、切爾西、薩瑟克以及倫敦市中心托特納姆法院路附近購入多個單位。

據說蘇江波購入的一個單位價值1,300萬美元（約1.01億港元），可俯瞰聖保羅大教堂及泰晤士河。（網絡圖片）

蘇江波在英國瘋狂買入豪宅不久後，便被福建大田縣法院列為「在逃犯罪嫌疑人」。2023年9月15日，福建大田縣公安局發布通告，列出蘇江波涉嫌開設賭場罪，通緝名單上有他的個人照片和家庭住址。

今年3月24日，英國皇家檢控署宣佈根據《犯罪收益法》，對「X先生」發出「不明財富法令」（Unexplained Wealth Orders）及「中期凍結令」（Interim Freezing Orders），正式凍結其相關資產，當中包括倫敦市中心和南部地區的85處房產。雖然官方公告未有指名道姓，但媒體透過查冊，證實其人正是蘇江波。

目前蘇江波未在英國被刑事起訴，仍可使用中國護照以外的其他護照購置物業。英國公司註冊處數據顯示，蘇江波持有聖克里斯多福及尼維斯的投資入籍「黃金護照」，同時擁有柬埔寨國籍，他此前登記居住國為新加坡，本月變更為馬來西亞。英國高等法院向蘇江波的物業發出凍結令，他將有3個月時間證明購買物業的資金是合法取得，否則可能沒收。