中國有14種礦產儲量世界第一　「AI找礦」破勘探難題

礦產儲量是一個國家的物質基礎，事關國計民生和國家安全。根據最新報告，中國有14種戰略性礦產儲量穩居世界第一，背後的勘探工作愈來愈離不開AI的幫手。



稀土等戰略礦產穩居世界第一

國家自然資源部9月發布《中國礦產資源報告2026》。報告顯示，稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種戰略性礦產的儲量，中國都穩居世界第一；煤、鐵、錳、鈦等9種礦產的儲量也排進了世界前四。

礦產資源家底厚實，除了自身條件好，還要依靠勘探技術。近年AI技術的推動下，「智能找礦」和「智能填圖」應運而生。

從地底找礦不是一件容易的事，礦山開採之前，要先後經歷地質調查、礦產勘查、資源評價等一系列工作。

過程中面臨很多難題，比如地質、物探、化探、遙感等不同的數據分散在不同平台，靠人工從海量數據中識別微弱線索，效率很低，完成一個預測評價項目往往需要數周甚至數月時間。

稀土、石墨等14種戰略性礦產的儲量，中國都穩居世界第一。（視覺中國/當代中國授權）

AI智能找礦：從靠經驗到靠技術

「智能找礦」改變了這個模式，利用AI技術把找礦從靠經驗變成靠智能。

「智能找礦」的工作模式是：把多源數據喂給AI，系統結合內置的百萬條知識圖譜、200多個數據算法展開分析，好像一個超級「數據分析參謀」，自動圈定找礦有利區和勘查靶區，然後生成三維地質結構模型和預測報告。

沒有這套系統，不是找不到礦。但有了這個技術，就可以顯著縮小勘查範圍，壓縮野外盲目勘查的時間。原本需半年完成的預測評價工作，現在一周即可落地，全流程效率提升60%以上。

以西秦嶺金礦預測為例，系統僅用5天就能完成32個1:5萬圖幅的數據處理和預測評價，快速識別並圈定2個金礦找礦靶區，4個找礦有利區，效率大大提升。

「智能找礦」像一個超級「數據分析參謀」，能大大減少野外勘察的範圍和時間。（網上圖片）

AI智能填圖：繪製「地質導航圖」

如果說找礦是「把地下看明白」，那地質填圖就是「把地表畫清楚」，是給地下的礦產世界繪制一張精準的導航圖，摸清地層、構造、巖石分布規律，是後續勘探最基礎的前置工作。

過去這項工作全靠地質人員「純手工」完成——沿設定路線野外觀測、記錄地質現象，再回到室內綜合分析成圖。

而「智能填圖」系統的思路，是把近一代代地質工作者積累的專業知識，整合成一個知識庫，再用深度算法自動識別地質數據，精準還原地質體的空間分布和相互關係。

「智能填圖」利用AI技術繪製「地質導航圖」，編圖效率比傳統人工方法提升50%以上。（網上圖片）

測試數據顯示，這套系統對各類地質體的識別精度超過90%，效率比傳統人工方法提升50%以上。同時它還能自動生成野外路線圖、平面圖、剖面圖、柱狀圖等地質圖件。

更重要的是，它特別適合那些難以到達的邊遠地區，例如高海拔山區、森林沼澤、荒漠草原等，這些傳統人力作業難度大、風險高的區域，恰恰是智能填圖系統最能發揮價值的地方。

從建模到採集再到繪圖，系統對各類地質體的識別精度總體超過90%。（網上圖片）

目前，「智能找礦」和「智能填圖」系統已經在西藏、新疆、山東、內蒙古等十多個省區投入試用。中國地質調查局還在跟沙特、烏茲別克等國家洽談應用合作，準備把中國的智能找礦經驗分享出去。

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