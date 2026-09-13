第83屆威尼斯影展閉幕 中國VR短片《鴿環》奪「威尼斯沉浸大獎」
撰文：盧詩文
出版：更新：
第83屆威尼斯國際電影節9月12日晚在意大利威尼斯利多島閉幕。中國VR短片《鴿環》獲「威尼斯沉浸大獎」。主競賽單元方面，丹麥導演梅·圖基的《陌生女人》奪得最佳影片金獅獎；韓國導演李滄東的《可能的愛情》獲評審團大獎；以色列紀錄片《NAZA》獲評審團特別獎。
中國VR短片《鴿環》獲沉浸大獎
據《新華社》，中國VR短片《鴿環》獲得「威尼斯沉浸單元」最高獎項「威尼斯沉浸大獎」。該片由張妤琦、陶世欣執導，以祖孫共同尋找遺失鴿環的經歷為線索，講述中國普通家庭中的記憶與親情。
據悉，本屆威尼斯國際電影節於9月2日開幕，共設主競賽、地平線、威尼斯沉浸等多個單元。
閉幕式上，最佳影片金獅獎授予丹麥導演梅爾·圖琪（May el-Toukhy）執導的《陌生女人》。韓國導演李滄東憑《可能的愛情》獲評審團大獎。最佳導演獎授予伊利亞·赫爾扎諾夫斯基（Ilya Khrzhanovsky），他執導了影片《列夫·蘭道》。
最佳女演員獎授予參演《陌生女人》的瑪蒂爾德·阿塞爾；最佳男演員獎授予出演《野馬九號》的約翰·馬爾科維奇。
以色列紀錄片《NAZA》獲特別獎
評審團特別獎授予以色列紀錄片《NAZA》。該片通過採訪以色列情報官員和士兵，揭露以色列在加沙地帶實施「工業化屠殺」。影片於9月10日放映結束後，收穫現場觀眾長達25分鐘起立鼓掌。
內地又一部單人「手搓電影」將上映 導演：《牛來》給我信心《牛來》電影爆紅｜東莞推文旅宣傳片《鵝來》 網笑：太過精緻主旋律電影《澎湖海戰》傳再撤檔 「悼明風」衝擊官方統一敘事《給阿嬤的情書》獲2026上合組織國家電影節最佳導演獎上海電影節變搏擊俱樂部？文青變格鬥王 老人攝像、抽煙者遭圍攻