第83屆威尼斯影展閉幕　中國VR短片《鴿環》奪「威尼斯沉浸大獎」

第83屆威尼斯國際電影節9月12日晚在意大利威尼斯利多島閉幕。中國VR短片《鴿環》獲「威尼斯沉浸大獎」。主競賽單元方面，丹麥導演梅·圖基的《陌生女人》奪得最佳影片金獅獎；韓國導演李滄東的《可能的愛情》獲評審團大獎；以色列紀錄片《NAZA》獲評審團特別獎。



中國VR短片《鴿環》獲「威尼斯沉浸大獎」。（新華社）

中國VR短片《鴿環》獲沉浸大獎

據《新華社》，中國VR短片《鴿環》獲得「威尼斯沉浸單元」最高獎項「威尼斯沉浸大獎」。該片由張妤琦、陶世欣執導，以祖孫共同尋找遺失鴿環的經歷為線索，講述中國普通家庭中的記憶與親情。

據悉，本屆威尼斯國際電影節於9月2日開幕，共設主競賽、地平線、威尼斯沉浸等多個單元。

該片由張妤琦、陶世欣執導，以祖孫共同尋找遺失鴿環的經歷為線索，講述中國普通家庭中的記憶與親情。（新華社）

閉幕式上，最佳影片金獅獎授予丹麥導演梅爾·圖琪（May el-Toukhy）執導的《陌生女人》。韓國導演李滄東憑《可能的愛情》獲評審團大獎。最佳導演獎授予伊利亞·赫爾扎諾夫斯基（Ilya Khrzhanovsky），他執導了影片《列夫·蘭道》。

最佳女演員獎授予參演《陌生女人》的瑪蒂爾德·阿塞爾；最佳男演員獎授予出演《野馬九號》的約翰·馬爾科維奇。

以色列紀錄片《NAZA》獲特別獎

評審團特別獎授予以色列紀錄片《NAZA》。該片通過採訪以色列情報官員和士兵，揭露以色列在加沙地帶實施「工業化屠殺」。影片於9月10日放映結束後，收穫現場觀眾長達25分鐘起立鼓掌。