湖南資興「霧漫小東江」宛如仙境　兜率島上探秘億年溶洞

9月10日，《香港01》記者和海外華文媒體代表踏訪湖南郴州資興市東江湖景區，欣賞了「霧漫小東江」的美景。東江湖因東江水電站蓄水而成，景區每天安排漁夫撒網表演，將「霧漫小東江」打造成特色旅遊打卡點。



小東江景區。（香港01記者攝）

東江湖景區位於湖南郴州資興市，社交平台上的旅遊指南特別提醒，一定要在早晨7時至8時到訪景區，方可得見「霧漫小東江」的美景。記者於8時到達景區，江面霧氣氤氳未散，一葉烏篷船悠悠漂來，景區「漁夫」身姿舒展，手腕輕揚，碩大漁網凌空飛起，在空中張開再落入江水。據介紹，這些定時表演撒網的「漁夫」，不少曾是傳統漁民。

小東江景區。（中新社）

小東江景區。（香港01記者攝）

「霧漫小東江」這一氣象奇觀的形成，得益於東江電站發電時釋放的深層冷水，常年水溫保持在8至10℃。湖南東江湖旅遊發展集團有限公司總經理助理黎志剛介紹，景區將此打造成特色旅遊名片，每天安排漁夫撒網表演，只為給遠道而來的客人留住一幅漁夫霧中撒網的「人間仙境」圖。

在東江湖最大的島嶼——兜率島上，有一座靈岩溶洞，五彩燈光勾勒出石筍、石幔、石帷的奇幻輪廓。這座形成於古生代石炭紀、距今約3.2億年的特大石灰岩溶洞，1993年經美國洞穴專家考察後被譽為「大自然的迷宮」。

靈岩溶洞。（香港01記者攝）

靈岩溶洞。（香港01記者攝）

東江湖是資興的核心地標，20世紀80年代因中國重點工程東江水電站蓄水而成，湖面面積160平方公里，相當於半個洞庭湖。這裏水質常年保持中國國家一級飲用水標準，晨霧瀰漫的「霧漫小東江」更是享譽海內外的經典景觀。2025年，資興獲評國家生態文明建設示範區，接待遊客超1290萬人次，旅遊收入突破135億元人民幣。