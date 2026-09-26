美國使用｢超級智能｣代替｢人工智能｣　外交部：尊重美方提法

國家主席習近平結束訪美行程後，新華社9月26日報道，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成8點成果共識，涉及貿易、伊朗、人工智能等議題。



此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聯合國大會發表演說，將人工智能（Artificial Intelligence）改稱為「超級智能」（super intelligence）。此次美方在介紹訪問成果時，也使用「超級智能」代替「人工智能」。



2026年9月25日，美國總統特朗普、第一夫人梅拉尼婭、中國國家主席習近平及夫人彭麗媛在華盛頓國家檔案館博物館入口處合影。 （路透社)

外交部例行記者會上有記者提問，「對於美方使用『超級智能』介紹訪問成果，請問中方有何評論？」，對此，外交部發言人回應指，中美元首會晤時，就人工智能問題進行了深入討論。

外交部稱，關於人工智能表述問題，「中方重視美方的立場，也尊重美方的提法」，人工智能技術正在持續發展，各方可以結合最新形勢，加強交流、深入探討、尋求共識。

據白宮新聞稿，中美領導人都同意使用「超級智能」（super intelligence）而非「人工智慧」（artificial intelligence），來描述相關的新興科技。

而根據新華社報道，中美達成的8點成果共識：「雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道」，仍是採用「人工智能」一詞。