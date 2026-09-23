特朗普聯大發言改稱AI為超級智能　馬克龍籲建獨立中美外AI模型

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（9月22日）在聯合國大會發表演說，期間再次駁斥AI過快發展會威脅人類的擔憂，並將人工智能改稱為「超級智能」（super intelligence）。而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則在其最後一次聯合國演講中，呼籲建立獨立於中國與美國的開源前沿AI模型。



綜合外媒報道，特朗普在演講中說，「從今往後，美國的所有文件——也希望全世界的文件——都將改用『超級』（super）這一更為準確的術語，以取代『人工智能』中的『人工』（artificial）一詞。所以，它就是『超級智能』（super ⁠intelligence）。」

特朗普亦駁斥關於AI的快速發展可能危及人類的擔憂，稱美國「完全拒絕任何建構全球主義方案以控制AI的企圖」。特朗普表示，「我不會去扼殺一項規模將超越工業革命的技術的發展。」

圖為2026年9月22日，法國總統馬克龍最後一次在聯合國大會上發表演說。（Reuters）

馬克龍則在聯合國演講中，呼籲世界各國在「叢林法則」捲土重來之際與聯合國站在一起。他稱，「我要傳達的信息是：必須立場堅定。不要向正在演變的局勢屈服……那種『失敗主義』言論正助長帝國濫用權力，威脅着一些國家的主權。」

馬克龍亦在演講中嚴厲批評加沙地帶的人道主義狀況，並呼籲在俄烏戰爭中暫停對平民和能源目標的打擊。