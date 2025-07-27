ChatGPT創辦人趙晟佳跳槽Meta　擔任超級智能實驗室首席科學家

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT共同創辦人，前OpenAI高層趙晟佳正式加入Facebook母公司Meta的團隊，成為旗下「超級智能實驗室」（Superintelligence Lab）的首席科學家。



Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）7月25日（週五）在社交平台Threads發帖宣布這項消息。

他寫道，趙晟佳將為實驗室制定研究議程和方向，且直接與他本人和Meta首席人工智能官汪滔（Alexandr Wang）合作。

Meta首席人工智能官汪滔公布趙晟佳加盟的消息：

根據領英（LinkedIn）上的資料，趙晟佳2022年6月加入ChatGPT的母公司OpenAI，任職期間參與ChatGPT、GPT-4以及OpenAI等多個迷你模型的研發工作。

《商業時報》報道，趙晟佳是其中一位近期從OpenAI轉投到Meta的研究人員。

為縮小與競爭對手在AI領域的差距，Meta正在用天價薪酬來吸引頂尖研究人員加入。

Meta行政總裁朱克伯格宣布趙晟佳加盟Meta的消息：

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）早前透露，Meta向OpenAI員工開出高達1億美元（約7.84億港元）的簽約獎金，企圖挖角，以加強AI人才儲備。

Meta最近成立超級智能實驗室，以整合在Llama模型的研發工作，並推進公司實現長期的通用人工智能（AGI）目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

