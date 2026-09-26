指中日關係嚴峻　駐大阪總領事薛劍：日本是反華厭華世界冠軍

日本首相高市早苗2025年發表「台灣有事」言論後，中日關係惡化。中國駐大阪總領事薛劍近期在大阪舉辦的十一國慶77周年招待會活動時公開表示，「日本已成為反華厭華的世界冠軍」引發關注。



中國駐大阪總領事薛劍，近期在大阪舉辦的十一國慶77周年招待會活動時公開表示，「日本已成為反華厭華的世界冠軍」。（中國駐大阪總領事館）

薛劍致詞提到，自明治維新以來，日本社會至今仍根深蒂固存在著對中國的偏見與蔑視。這就像一堵牆，嚴重阻礙日本國民正確認識中國，以及對中國產生友好感情。他續指，中日關係面臨邦交正常化以來前所未有的嚴峻局面，「日本民眾長期被困在片面破碎且消極灰暗的涉華敘事中，尤其近年來嚴重缺少機會走進新時代中國。」

薛劍續指，日本感受到的中國與實際的中國，產生巨大落差，「日本在反華厭華方面已成為特殊的世界冠軍」。

據了解，這段話出現在日本駐大阪領事館的社群平台X上，並以日文呈現，但在日本駐大阪領事館官網所發布的中文通稿上未見到這個段落。

2025年11月日本首相高市早苗11月7日在國會就「台灣有事」議題答辯時表示：「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，隨後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X上回應：「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」薛劍隨後刪除貼文。

中國駐大阪總領事「斬首論」惹議 日本自民黨譴責籲驅逐薛劍