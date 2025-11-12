中國駐大阪總領事「斬首論」惹議　日本自民黨譴責籲驅逐薛劍

日本首相高市早苗早前表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍在網上回應有關報道稱，「應毫不猶豫地斬首（高市）」。雖然他隨後刪除貼文，事件已引起軒然大波。執政自民黨11月11日在其外交部會和外交調查會通過一項決議，呼籲採取果斷回應，包括如果北京不採取適當措施，就將薛之鋒列為不受歡迎人物，並有可能將其驅逐出日本。



2025年11月8日，日本首相高市早苗7日在國會就「台灣有事」議題答辯時表示：「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，隨後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X上回應：「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」（網絡圖片）

據《日本時報》報道，執政自民黨11日（周二）在其外交調查委員會和外交聯席會議上通過一項決議，呼籲對薛劍採取果斷回應，包括將薛建列入不受歡迎人士名單，並可能將其驅逐出境，除非北京方面採取適當措施。決議稱，薛劍的言論「侮辱了日本人民，嚴重損害了日中關係」。

自民黨外交調查委員會主席、前外相中曾根弘文已將該黨的呼籲轉達給內閣副官房長官尾崎正直。

日本主要反對黨立憲民主黨幹事長安住淳11日在記者會上批評薛劍的言論。他說：「這對日中關係沒有任何好處。」

其他反對黨方面，國民民主黨魁玉木雄一郎亦認為薛劍的言論「太過份」，並暗示可能會要求驅逐薛建明。

公明黨黨魁齊藤鐵夫告訴記者，他已向中國駐東京大使館表達關切，並表示：「這種可被視為威脅的言論有失外交官的身份。」

環球時報前總編輯胡錫進在網上表示，薛劍的言論被誤解了。他並非意在威脅要「砍掉」日本首相高市早苗的頭。他的原意是發出警告：如果台海爆發戰爭，而日本貿然介入，那麼日本的頭將被砍掉。胡錫進認為他傳遞的訊息並無不妥。

胡錫進反指真正不懷好意的是高市早苗本人。兩位日本前首相都曾批評她暗示日本可能捲入台海衝突，她的言論已越過了紅線。