當中日過招「台灣有事」　俄羅斯如何讓「日本有事」？

2025年11月高市早苗談論「台灣有事」後，中日關係便一路震盪至今。這段期間，日本以美國作為自身靠山，反覆在軍事與政治立場上得寸進尺；但俄羅斯作為日本北方鄰居，也強化了對東京的意有所指。

2025年11月，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）就在第一時間譴責高市發表的涉台言論非常危險，並稱日本應深刻反省歷史、汲取二戰教訓。11月20日，扎哈羅娃再於例行記者會上強調，俄羅斯在台灣問題上的原則立場始終如一，強烈譴責日本在台灣問題上的虛偽立場，並重申台灣是中國不可分割的一部份，反對以任何形式謀求「台獨」。

同年12月2日，中國中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商。雙方不只就烏克蘭危機交換意見，更就涉日問題進行戰略對表，並且達成以下共識：要堅定維護用生命和鮮血換來的二戰勝利成果，堅決抵制任何為殖民侵略歷史翻案的錯誤言行，堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀，承擔起中俄作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任，維護世界和平與安全，維護歷史真相和國際正義。

再來是今年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）首次訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島），引發同樣對其聲稱擁有主權的日本不滿，日方外相茂木敏充為此召見俄羅斯駐日大使諾茲德廖夫（Nikolay Nozdrev），就普京的突然訪問表示「強烈抗議」，稱此舉將「對日俄關係產生極其負面的影響」。高市早苗更是表示，「北方四島無論從歷史角度還是國際法角度來看，都是日本領土不可分割的一部分。」她還表示，普京的訪問「冒犯了日本人民的感情，絕對不可接受，將使兩國關係的修復更加困難」。

顯然，在美日強化綑綁、印太情勢升溫、台海終局迫近的背景下，俄羅斯作為中國的重要戰略協作夥伴，不只不會毫無作為，還正在強化自身對「台灣有事，日本有事」的戰略反制。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）。（Reuters）

當中俄協作持續升級

而前述動態的一大基礎，當然就是2014年克里米亞危機爆發、2022年俄烏全面開戰以來，中俄逐步深化的戰略協作態勢。

首先是金融領域。2014年克里米亞危機爆發後，中俄金融合作的邏輯就發生了根本轉變：為應對球金融體系「武器化」的外部脆弱性，包括可能被剔出SWIFT系統、凍結資產、監控跨境金融，中俄開始重新調整金融戰略，嘗試開發獨立的貨幣體系、建立獨立於西方的制度框架。而正因制裁暴露俄羅斯在支付體系、跨境清算和技術供應鏈上的結構性脆弱，中國的金融基礎設施、技術能力也就成為俄羅斯的關鍵替代來源。

例如在去美元化領域，中俄都想藉此規避美國制裁、最大限度減少對美國貨幣政策的風險暴露、提升全球經濟影響力。只是雙方差異在於，中國在推動人民幣國際化上更加積極、也更有能力，俄羅斯則更多是被制裁推著前進，並且格外依賴中國。從數據來看，2013年俄羅斯對金磚國家的出口中，約95%以美元結算；但到2020年底，這一佔比已降至約10%，歐元和人民幣的份額則大幅上升。

到了2023年，人民幣已取代美元成為俄羅斯國內外匯市場上交易量最大的貨幣。顯然，2022年後的西方制裁加快了相關進程，迫使俄羅斯銀行在被切斷美元和歐元清算管道後，轉而使用人民幣或盧布進行貿易結算，人民幣也因此在俄羅斯經濟體系中佔據前所未有的重要地位。

圖為2025年10月23日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向媒體發表講話，回應俄國兩大石油公司遭美國制裁等問題。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

再來是開發替代性的支付與清算系統，中俄分別推出人民幣跨境支付系統（CIPS）和俄羅斯銀行金融資訊系統（SPFS），用以規避SWIFT和西方銀行機構。但兩者能量同樣存在差距，這就導致許多俄羅斯銀行作為間接參與者，開始接入CIPS，而中國的主要銀行卻鮮有加入俄羅斯的SPFS。整體來說，這凸顯中國金融體系的全球覆蓋能力，導致被制裁的俄羅斯只能日益依賴CIPS。

作為中俄經濟夥伴關係核心的能源貿易更是如此。2014年以來，西方制裁迫使俄羅斯將能源戰略轉向中國，標誌事件就是2014年簽署的4,000億美元「西伯利亞力量」天然氣管道協定。2022年俄烏戰爭後，由於歐盟禁運和G7價格上限，俄羅斯又進一步將油氣出口轉向亞洲，中國也同步增加了俄羅斯原油進口，成為俄羅斯最大的原油消費國。

而這種消費能力也連帶影響定價和結算機制。在2024年初，幾乎所有俄羅斯對華出口的石油都以人民幣結算，「石油人民幣」（Petroyuan）因此從概念走向現實，即便這種現象還是僅限中俄之間。不過以上變化，也就意味俄羅斯必然在定價談判中處於劣勢，因此最終不得不接受折扣、以人民幣計價等條款，其實也就是將部分金融權力讓渡到了中國手中。

可以這麼說，俄烏戰爭能否切斷烏克蘭與北約的聯繫，結論還是有待觀察的迷霧，但俄羅斯確實已在制裁重擔下結構扭曲，並也不得不走上「人民幣化」的道路、在經濟上則更加依賴中國。軍事場域同樣如此：2014年起，中俄便持續加強聯合軍演、擴大軍售和情報共享，中企則逐漸成為俄羅斯軍民兩用技術的關鍵供應商。到了2023年，中國已成為俄羅斯生產坦克、飛機的微晶片的主要來源，佔比90%以上。

當然，中俄戰略協作同樣受歐亞主義等意識形態催化，不過如果沒有克里米亞危機、俄烏戰爭等現實事件，這一進程想必不會進展得如此迅速。

中國國防部6月27日公布，中俄兩國空軍組織實施第11次聯合空中戰略巡航（X@China Military Bugle）

俄羅斯如何能夠制衡日本

當然，俄羅斯同樣有自己的考量。

回顧南千島群島的歸屬爭議，基本就是經歷二戰與冷戰的地緣流轉：原本是日本領土，但二戰之後遭蘇聯佔領；1991年冷戰結束時，俄羅斯主張「南千島群島已根據第二次世界大戰結果併入蘇聯版圖，俄方作為蘇聯繼承國，對其擁有無可爭辯的主權」，由此延續對島群的實質控制，成為近代日俄關係的主要矛盾。

當然，日俄之間不是沒有過協調對話。1956年日蘇簽訂《日蘇共同宣言》、宣佈恢復外交關係時，雙方就以蘇聯向日本交還赫巴馬伊群島（日稱齒舞群島）和施科坦島（日稱色丹島）為前提，準備正式簽訂和平條約。

可是以上規劃並沒有付諸實現。背後原因除了日本主張「四島全拿」外，冷戰的陣營對峙也是一大因素，一來美國並不樂見東京與莫斯科靠近，二來蘇聯也擔憂移交兩島主權，會被美國用以部署導彈，成為遠東地區的直接安全威脅，因此雙方最終不僅未就南千島群島歸屬達成協議，也沒有就此簽署和平條約。

到了2018年安倍晉三第二次執政，日俄一度同意根據1956年的聯合聲明加快談判，卻還是在兩島或四島、主權與治權等矛盾上糾結，談判最後再次無疾而終；2020年，俄羅斯正式修憲，宣佈移交領土予外國勢力乃非法行為，無疑是讓談判難度更上層樓。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）期間，品嘗魚子醬。（Reuters）

可以這麼說，從俄羅斯的視角出發，南千島群島爭議本就涉及美日同盟的潛在擴張，即便這一考量在美俄關係和緩時不會浮上檯面，卻也必然在雙方對峙的背景下持續放大，包括冷戰時期，還有2014年克里米亞危機、2022年俄烏戰爭爆發後的當下，這也就必染導引出一個新脈絡：南千島群島的軍事化。

基本上從1978年起，俄羅斯便在南千島群島部署第18機槍炮兵師，雖說人數不超過3,500人，卻明顯劍指美日同盟。2010年起，俄羅斯又開始在南千島群島推動軍事現代化進程，不僅擴增軍營與指揮設施腹地，更汰換舊式坦克、部署S300-V4防空導彈系統。

2014年，俄羅斯恢復了東方軍區下的第68集團軍建制，總部就設置在南千島群島，除了前述的第18機槍炮兵師外，還包括獨立司令部、指揮和情報中心、第39獨立紅旗摩托化步兵旅，並有太平洋艦隊的第520獨立沿海導彈炮兵旅、第72獨立海岸導彈旅等作後盾。2016年11月，俄羅斯又宣布在島上部署棱堡岸基反艦系統，目標就是威懾日本。

2022年俄烏戰爭爆發後，南千島群島再次成為美日同盟與俄羅斯的博弈焦點：2022年3月21日，俄羅斯宣佈由於日本參與對俄制裁，俄羅斯已正式停止與日本的和平條約談判；2022年10月7日，烏克蘭國會通過決議，認定南千島群島屬於日本領土。

日本外相茂木敏充8月13日召見俄羅斯駐日大使，就俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問南千島群島（日本稱北方四島）的擇捉島抗議。之後，俄方發文反駁指日方抗議「毫無依據」，強調這個島嶼屬俄羅斯不可分割一部分。（俄羅斯駐日本大使館Facebook）

可以發現，雖說中俄戰略協作成為俄羅斯對峙日本的一大基礎，但圍繞南千島群島的種種博弈，同樣符合俄羅斯自身的國家利益，而這就剛好能為牽制「台灣有事」時的日本動態發揮效果。

關鍵在於，儘管日本近年持續擴軍，但受限「專守防衛」原則，目前自衛隊的彈藥儲備與軍事打擊能力還是相對有限，如果準備投入日本以外的戰場，一來無法擔當主力部隊，二來則要以削弱本土防禦為代價，尤其如果要應對所謂「台灣有事」，航空自衛隊就必須向南部署至九州島與沖繩基地，以降低空中加油壓力，導致北境防禦的連帶削弱。

這種時候，俄羅斯根本都無須打擊日本，而是只要「剛好開展」一系列圍繞南千島群島、海參崴、堪察加半島的軍事動作，包括讓第18機槍炮兵師、堪察加的第40獨立海軍步兵旅、海參崴的第155獨立海軍步兵旅等進行戰備檢查，又或是讓太平洋艦隊做出集結態勢，就有極大機率推升日本的被入侵恐慌，導致自衛隊不僅不會介入「台灣有事」，還可能反過來要求美軍馳援，最終促成「台灣有事」的「萬人響應、無人到場」。

歸根結柢，中日關係很大程度取決於中美關係；日俄關係，則很大程度取決於美俄關係。在當前中美博弈持續、美俄對峙烈化的背景下，日本安全戰略的捉襟見肘顯而易見：是不顧一切押寶「台灣有事」，還是回防「南千島群島有事」導致的「日本有事」，東京明顯只能選一個。