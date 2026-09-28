卸任10年　71歲教育部原副部長魯昕被查　涉嫌嚴重違紀違法

據中央紀委國家監委網站9月28日消息：教育部原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



原教育部副部長魯昕被查。（澎湃新聞）

魯昕，女，漢族，1955年7月生，遼寧撫順人，1985年6月入黨，1971年參加工作，1994年財政部財政科學研究所財政專業畢業，研究生學歷，博士學位。魯昕從遼寧撫順基層教師起步，長期在遼寧工作，曾任遼寧省財政廳黨組成員、副廳長，遼寧省財政廳黨組副書記、常務副廳長，遼寧省財政廳黨組書記、廳長。

原教育部副部長魯昕被查。（都市現場）

2003年，魯昕任遼寧省副省長，2009年任教育部副部長。2016年1月卸任教育部副部長。此後，她還曾擔任中國職業技術教育學會會長等職務。

教育部上一個被查的副部級以上幹部是杜玉波。2024年9月18日，中央紀委國家監委官宣杜玉波涉嫌嚴重違紀違法被查。杜玉波曾被通報「貪慾膨脹，『靠教育吃教育』，將教育資源當作謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在民辦高校設置、建設工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。」2025年11月，杜玉波因受賄6793萬餘元獲刑15年。