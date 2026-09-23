張又俠、劉振立被查處　解放軍報：為黨和軍隊消除了重大政治隱患

9月21日，中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、軍委聯合參謀部原參謀長劉振立嚴重違紀違法，被開除中共黨籍、軍籍。調查結果顯示，張又俠、劉振立背棄初心使命、與中共離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重違反政治紀律和政治規矩，搞團團伙伙，對黨不忠誠不老實。



9月23日，中國軍媒《解放軍報》刊發題為《堅定不移全面從嚴治黨、全面從嚴治軍》的社論文章，再指二人他們逾越紅線底線，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，「對他們的嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患」。



張又俠（左）和劉振立（右）因嚴重違紀違法，被開除中共黨籍、軍籍。（路透社）

文章稱，黨中央決定，給予張又俠、劉振立開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴；中央軍委決定，給予2人開除軍籍處分。對張又俠、劉振立的嚴肅查處，充分彰顯黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的鮮明態度，再次表明懲治腐敗無禁區全覆蓋零容忍、軍中絕不能有腐敗分子藏身之地的堅定立場。

文章指出張又俠、劉振立身為黨和軍隊高級幹部，背棄初心使命、與黨離心離德、喪失黨性原則、逾越紅線底線，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣的影響。對他們的嚴肅查處，為黨和軍隊消除了重大政治隱患，是軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的重大勝利，必將有力推動人民軍隊鞏固純潔光榮，全力以赴完成好擔負的使命任務。

2025年抗戰勝利80周年閱兵，殲擊機等軍機及導彈等戰略武器通過天安門廣場。（新華社）

文章強調。當前，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，我們黨面臨的「四大考驗」「四種危險」長期存在，我軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜，必須把思想和行動統一到黨中央、中央軍委決策部署上來，全面加強軍隊黨的領導和黨的建設，堅定捍衛人民軍隊政治本色，高質量推進國防和軍隊現代化，以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年。

文章指出，全軍要毫不動搖堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略，加強理論武裝，深化思想整風，把政治整訓融入日常、抓在經常，傳承弘揚我黨我軍光榮傳統和優良作風，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保槍桿子永遠聽黨指揮。要深入推進反腐敗鬥爭，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。

文章續指，要全面加強練兵備戰，緊盯科技之變、戰爭之變、對手之變，真想打仗的事情，真謀打仗的問題，真抓打仗的準備，大抓實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，推進新域新質作戰力量建設運用。要鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強軍事治理，抓好軍隊建設「十五五」規劃執行，推動我軍建設高質量發展，有效捍衛國家主權、安全、發展利益。

2025年抗戰勝利80周年閱兵式，徒步方隊通過天安門廣場。（新華社）

文章最後強調軍隊黨員、幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，發揚徹底的自我革命精神，帶頭加強自我改造，築牢理想信念之基，守牢拒腐防變防線，不斷增強樹立和踐行正確政績觀的思想自覺和行動自覺，永葆入黨、當兵、為將的初心本色，以過硬作風和形象感召帶動部隊。

公開資料顯示，2023年3月產生的中國國家中央軍委原有七人。李尚福、苗華先後被免去委員職務，何衛東去年10月被免去副主席職務，三人隨後均被開除黨籍、軍籍；張升民同期從委員升任副主席。

張又俠、劉振立去職後，國家中央軍委現有公開成員只剩主席習近平與張升民。