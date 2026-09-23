涉暴力拆遷、控制10個村！港籍湖北｢黑老大｣黃大發判死刑立即執行

9月23日，湖北省高級人民法院對「黑老大」黃大發等28名被告人進行二審公開宣判。湖北省高級人民法院審理後認為，一審法院判決認定黃大發犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、詐騙罪等21項罪名，事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，黃大發等人上訴理由不能成立。



裁定駁回黃大發等人的上訴，維持原判。對黃大發判處死刑立即執行的裁定，依法報請最高人民法院核准；裁定核准對任永斌、袁新強、劉漢祥、莊魁判處死刑，緩期二年執行。



戶籍地為香港 盤踞武漢多年「黑老大」黃大發落網 警方徵集線索

湖北黃岡市警方近日公布，已拘捕盤踞湖北武漢多年的「黑老大」黃大發。（湖北黃岡市公安局）

2023年黃大發被捕的消息一出後，內媒紛紛「起底」黃大發，指其涉及多宗暴力拆遷，其中一次更出動兩百多人持砍刀、魚叉、鋼管、甚至槍支參與打砸搶，造成1人死亡，數十人重傷。公開資料顯示，黃大發曾任武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記、武漢江宏集團董事長。

值得關注的是，黃大發的戶籍地為香港，落網時地址為湖北省武漢市洪山區珞喻東路喻家湖路。其團伙中，60歲的熊大喜的戶籍地同樣為香港，地址為湖北省武漢市洪山區珞獅路。

《香港01》此前調查發現，2023年4月黃大發以4.5億港元，從熊大喜手上買入淺水灣道90號一幢獨立屋，公安公告前一日才註冊有關文件。翻查資料，熊大喜及家人，以一筆過共10億港元購入兩幢該樓盤獨立屋。

報道指，熊大喜在2018年6月以約4.96億元購入該獨立屋，報住元朗尚悅11座高層C座單位。同日，持香港身份證的劉清，以5.08億元購入相鄰的獨立屋，同樣報住熊大喜尚悅地址，估計為熊大喜家人，即熊大喜一家以一筆過共10億元購入兩幢該樓盤獨立屋。該尚悅單位由一名姓陳的港人持有，當時報道指疑為借地址。

湖北拘兩香港籍「黑老大」 上月轉移4.5億元淺水灣道獨立屋資產

「黑老大」黃大發被稱武漢高啟強 案件回顧

公開資料顯示，黃大發，1961年出生，武漢人。由於其發家史及部分經歷與電視劇《狂飆》中的高啓強頗有相似之處，被稱為「武漢高啟強」。

1996年9月，黃大發出任武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記兼江宏集團董事長。當時井崗山村欠債3000多萬，接手村子後，黃大發組建租賃公司、開發公司等，3年還掉人民幣3000萬舊債。

2001年6月5日，黃大發註冊成立湖北誠功房地產開發有限公司。據報道，黃大發多年來利用城中村改造機會，控制了南湖地區近十個鄉村，採取多種手段，違法攬地從中漁利。

2001年至2016年期間，黃大發成功拿下數十個知名項目，造價在百萬至數千萬級的項目多達上百個。截至2016年，他旗下僅7家物業公司，每年賺取的利潤就超過人民幣2億元。

2014年7月，黃大發和弟弟黃大財被指利用城中村改造侵佔農民私有土地，霸佔城市居民民宅，並強行收購武漢雄楚大街曬湖路仁福制藥廠，致使幾十戶員工無家可歸。

2016年2月5日上午，武漢市洪山區板橋村進行城中村改造時發生的暴力強拆事件也與黃大發相關。據報道，此次打砸搶事件中。多家企業被強行拆除，有30多輛豪車被砸毀，村內的武漢愛樂音樂學校等被強拆，兩百多名暴徒手持砍刀、魚叉、鋼管、甚至槍支參與打砸搶，造成1人死亡，數十人重傷。

武漢黑老大黃大發遭起底：出動兩百人暴力拆遷 槍支魚叉樣樣齊

黃大發涉2016年2月洪山區板橋村強拆事件：

一名在公安局工作多年的人當年透露，在武漢能調動二百人參與強拆打砸的只有黃大發了，因為他的「後台」硬，沒人管得了。

官媒《經濟參考報》在當年3月時也曾報道洪山區板橋村。報道指，據調查，此次拆遷並未發布正式的拆遷公告、未獲拆遷許可證，而土地出讓也存瑕疵。

一家被強拆的公司的員工稱，當時「很多陌生男人拿著攻擊性的武器，見人打人，見車砸車。隨後有人闖入宿舍大樓，我被幾個人抓住了，讓我把身上的和包裏的東西都掏出來，然後他們把我的手機和7000多元現金拿走了。臨走的時候，還讓我跪在地上。」報道形容，當天有5台挖掘機進行拆遷作業，院內20多棟樓被拆掉3棟，剩餘樓房玻璃全部被砸。

報道又指，一家藝術學校當日被強拆時，兩個老人和三個孩子險些被埋入其中，一位老太太受到驚嚇而昏迷，被診斷為腦溢血。此外，在當日的強拆事件中，共有十多台私家車被砸毀，其中不乏保時捷、路虎等豪華車輛，損失達數千萬。