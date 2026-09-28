深圳皇崗口岸外圍市政工程通過驗收　已具備通車條件

據《深視新聞》消息，近日，由中建五局華南公司承建的深圳皇崗口岸聯檢大樓市政工程項目順利通過竣工驗收，已具備通車條件，為皇崗口岸正式開通提供保障。



深圳皇崗口岸聯檢大樓外圍市政工程通過驗收。（深視新聞）

深圳皇崗口岸聯檢大樓外圍市政工程通過驗收。（深視新聞）

據介紹，皇崗口岸聯檢大樓項目由新聯檢大樓和外圍市政工程兩部分組成。其中，市政工程承擔着完善深港邊檢區域交通路網、提升口岸通關配套能力、深化兩地基礎設施互聯互通的核心職能。

本次完成竣工驗收的皇崗路節點工程包含新建橋樑匝道、地面輔路和地下隧道等，與廣深高速、皇崗路連接，可實現口岸與快速路網的無縫銜接，是皇崗口岸連接深圳側的關鍵通道。

深圳皇崗口岸聯檢大樓外圍市政工程通過驗收。（深視新聞）

此前，北廣場區域和落馬洲大橋已順利通過竣工驗收並移交。北廣場區域是地鐵7號線皇崗口岸站與聯檢大樓B2層之間的銜接通道，乘客可乘地鐵直達通關區域；J1、J2地下隧道分流出租車、公交車、社會車輛等車流。落馬洲大橋位於深圳邊防檢查管控區域與在建城際鐵路項目交界處，且橫跨片區唯一一條可通行道路，是皇崗口岸重建項目直接連通深港的最關鍵通道。