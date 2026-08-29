01直擊｜皇崗口岸兩萬人演練　跨境司機讚｢五合一｣車道2分鐘過關

8月29日，新皇崗口岸進行第4次大型演練，亦是香港與深圳第二次跨境壓力測試。這次演練動員2萬名香港公務員參與，並安排300輛私家車及300輛巴士，進行大規模人流及車流跨境通關壓力測試。這是自7月31日港方口岸區啟用以來，規模最大的一次深港聯合行動。



這也是皇崗口岸「五合一」車道的首次跨境實戰測試，香港跨境司機全程毋須下車，一次停靠便同步完成深港五部門（香港入境處、香港衞生署、香港海關、深圳海關、深圳邊檢）查驗。有司機親身測試「五合一」車道後大讚方便，「以前過關比較慢，一個關一個關過，現在停一次車就可以了，兩三分鐘可以過關」。



有參與測試的香港市民和往返深港通勤的上班族表示，新口岸採用「一地兩檢」後，如今只需通過一道關口，過關效率非常高，五分鐘就能過關。除了過關效率高，新口岸亦很有設計感和科技感，過關體驗非常好。



8月29日，新皇崗口岸進行第4次大型演練，亦是香港與深圳第二次跨境壓力測試。（香港01）

皇崗口岸「五合一」車道首次跨境實戰測試。（香港01）

皇崗口岸「五合一」車道首次跨境實戰測試。（香港01）

人車「雙洪峰」衝擊 極限測試新口岸承載力

本次演練深港兩地同時啟動，香港方面動員約2萬名公務員，出動300輛私家車及300輛巴士，深圳方面則派出超600輛社會車輛參與地下接駁層測試。

演練中開放出入境大堂120條合作查驗自助通道、60個傳統櫃檯，測試大量旅客過關情況。保安局局長鄧炳強表示，今次屬全流程壓力測試，每小時2萬人次的客流測試，人數較上次多一倍過程卻更加暢順，過境人士最長等候時間不超過15分鐘。

這次演練動員2萬名公務員參與。（香港01）

這次演練動員2萬名公務員參與。（香港01）

演練開放出入境大堂120條合作查驗自助通道、60個傳統櫃檯，測試大量旅客過關情況。（香港01）

演練開放出入境大堂120條合作查驗自助通道、60個傳統櫃檯，測試大量旅客過關情況。（香港01）

參與測試的香港市民林先生表示，通關大概用了五分鐘，一地兩檢很方便，以前舊口岸要排兩次隊，深港兩地隔開檢查，今日排一次隊就可以通關。他坦言，雖然今日有兩萬人測試，人流量大但感覺還是很順暢，又笑言可能因戴眼鏡，在人臉識別時有一些不順暢，否則可以更快，看到身邊有人20秒就快速過關了。

林先生還說，這是第一次過來新皇崗口岸，「發現（新口岸）科技感很強，很新、很大，洗手間、口岸燈光等設施齊全，體驗下來覺得比其他口岸還要好」。

參與測試的香港市民林先生大讚一地兩檢很方便，通關大概用了五分鐘。（香港01）

需要跨境上班的蔣先生亦指，新口岸的過關速度與效率極高，當時前面有15位左右旅客，排隊用了五到十分鐘，但整個流程非常快，比起福田口岸，效率高很多！他提到以前過關先在深圳口岸檢查，走一段長路後再接受香港口岸檢查，如今只需通過一道關口。

他還誇讚新口岸空間很大很高，很有設計感和科技感，如果後續配套的巴士等交通設施完善，日後會更傾向選擇皇崗口岸過關。

需要跨境上班的蔣先生指，新口岸的過關速度與效率極高。（香港01）

「五合一」一條龍 兩三分鐘極速過關

此次演練迎來「五合一」車道的首次跨境實戰測試。設有二十八條「五合一「車道，將深圳海關、深圳邊檢、香港入境處、香港衞生署及香港海關的查驗流程整合為一。

司機駛入智能閘口，證件一掃，數據實時傳送五方後台。車輛駛入第一道閘後會自動關閉，第二道閘前有一部信息採集一體機，收集司機體溫、證件等信息，數據無誤後閘門就會打開，當深圳方確認車輛無問題，可由第三道閘入境深圳，司機全程毋須下車，一次停靠便可以跨境通關。今次演練出動300輛私家車及300輛巴士。

皇崗口岸「五合一」車道首次跨境實戰測試。（香港01）

皇崗口岸「五合一」車道首次跨境實戰測試。（香港01）

親身測試「五合一」車道的香港跨境司機云先生表示，以前舊口岸過關會比較慢，一個關一個關口過，先量體溫，再查證件，再到海關，以前要五到十分鐘，今日兩三分鐘就可以過關了。他指一過關便可直接接載客人前往目的地，省時省力，「現在一次停車就可以過關，又快又方便。」

香港跨境司機云先生表示，以前要過三關，現在停一次車就好，很方便。（香港01）

深圳口岸辦：2萬人演練非常成功 做好最後通關準備

演練期間，深圳多部門展開實戰化應急處置。譬如海關模擬攔截走私嫌疑車輛及應對綁藏走私人員抗拒執法；邊檢針對「三合一」過關閘機故障等突發事件，快速恢復通關秩序。公安、交通等部門亦分別開展旅客糾紛調解、周邊交通事故應急處置與現場急救演練。

深圳邊檢總站皇崗邊檢站執勤三隊隊長郝玲玲。（香港01）

深圳邊檢總站皇崗邊檢站執勤三隊隊長郝玲玲指出，本次演練動用300多名警力，首次在大規模跨境車輛「五合一」通道及隨車查驗廳進行測試，全方位檢驗場地穩定性與通關效率。下一步將緊扣「機制磨合、保障檢驗、隱患排改」三大目標，完善日常、高峰及突發狀況下的應對措施。

皇崗海關旅檢一處旅檢二科副科長彭偉鵬。（香港01）

皇崗海關旅檢一處旅檢二科副科長彭偉鵬表示，海關緊貼「一地兩檢」模式，完整仿真大客流及大車流下的監管流程，並進行走私攔截等突發應急演練。海關將逐項細化改善舉措，深化深港協同執法機制，確保口岸口岸正式開通高效順暢。

深圳市口岸辦黨組書記、主任劉衛翔表示，此次聯合演練非常成功。（香港01）

深圳市口岸辦黨組書記、主任劉衛翔表示，此次聯合演練，深港動員逾2萬人模擬「合作查驗、一次放行」全新查驗模式，演練非常成功，雙方十分滿意。接下來，深港兩地將密切協同查漏補缺，優化細化各項措施，以最高標準做好開通前的各項準備。