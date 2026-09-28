習近平：加強國家安全體系和能力建設　防範化解各類風險

新華社28日報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就建設更高水平平安中國作出重要指示指出，要加強國家安全體系和能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，防範化解各類風險，在國家更加安全、社會更加有序、治理更加有效、人民更加滿意上持續用力，以更高水平平安中國建設保障中國式現代化行穩致遠。



習近平指出，要加強國家安全體系和能力建設。（資料圖片）

習近平表示，黨的十八大以來，平安中國建設取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，我國成為世界上最安全的國家之一。

習近平強調，新征程上，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹總體國家安全觀，堅持和加強黨的全面領導，統籌發展和安全，注重懲防並舉、標本兼治，強化法治支撐、科技賦能，加強國家安全體系和能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，防範化解各類風險，在國家更加安全、社會更加有序、治理更加有效、人民更加滿意上持續用力，以更高水平平安中國建設保障中國式現代化行穩致遠。

報道指，平安中國建設工作會議28日在京召開。中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清出席會議並講話。他指出，要堅定不移貫徹總體國家安全觀，深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，在黨中央集中統一領導下，懲防並舉、標本兼治，齊抓共管、形成合力，奮力建設更高水平平安中國。

中共中央書記處書記、公安部部長王小洪在總結講話中表示，要錨定「四個更加」目標，強化思想引領抓落實，聚焦重點任務抓落實，創新方法手段抓落實，夯實基層基礎抓落實，健全工作格局抓落實，不斷開創平安中國建設新局面。