僅612天完工！海南商業航天發射場二期主體工程完工並啟動合練

9月29日，海南商業航天發射場二期項目主體工程完工並啟動合練。項目建有兩座通用型中型液體發射工位，計劃年內形成發射能力。該項目於2025年1月25日開工，總佔地1100餘畝，僅用時612天即完工。



海南商業航天發射場二期項目主體工程完工並啟動合練。（央視新聞）

海南商業航天發射場二期項目主體工程完工並啟動合練。（央視新聞）

據央視新聞報道，9月29日，海南商業航天發射場二期項目主體工程完工並啟動合練。專案建有兩座通用型中型液體發射工位，可支持長征十二號B等5米直徑以下兩級構型火箭發射。經後續合練及測試，兩個發射工位計劃年內形成發射能力。

據了解，海南商業航天發射場二期項目於2025年1月25日開工建設，總佔地1100餘畝。項目主體工程建設僅用時612天就順利完工。

項目建有兩座通用型中型液體發射工位，計劃年內形成發射能力。

項目建有兩座通用型中型液體發射工位，計劃年內形成發射能力。

隨着二期項目、測控系統及海上回收系統逐步建成，海南商業航天發射場將具備每年超60次的綜合發射能力，形成「發射—測控—回收」的能力閉環。

另據科技新媒體《IT之家》報道，海南商業航天發射場位於海南自貿港的文昌國際航天城，是中國首個商業航天發射場，可為中國商業航天任務以及低軌衛星互聯網建設提供發射保障。如今二期工程完工，將進一步提升中國航天發射能力。

此前，海南國際商業航太發射有限公司董事長楊天梁表示，海南商業航天發射場二期項目 2026年底建成後，海南商業航天發射場將新增每年30-40發年發射能力，年總發射能力達到60發以上。