深圳親子游｜羅湖航天樂園開幕！可睇真實火箭殘骸＋模擬星際航行

9月10日，坐落於深圳市羅湖區梅園路88號深業家居的「天．宮闕航天樂園」，正式對外開放，為大灣區市民及青少年打造全新的沉浸式航天科普文旅陣地。



火箭殘骸、空間站、航天服都有

9月10日，坐落於深圳市羅湖區梅園路88號深業家居的「天．宮闕航天樂園」，正式對外開放（抖音＠羊城晚報）

該航天樂園總面積超3800平方米，規劃21個特色主題體驗區域，融合航天科技、數字藝術與太空文化，打破傳統航天展館靜態陳列的模式，以互動體驗、實操科普為核心，構建多元化航天學習場景，填補了羅湖沉浸式航天科普體驗的場景空白。

羅湖航天樂園開幕 可以玩到這些項目▼▼▼

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園區展品兼具真實性與專業性，核心展區重磅展出真實火箭殘骸，殘骸留存着航天飛行任務的原始燒灼痕跡，直觀展現中國航天工程的真實歷程。同時，場館1∶1完整復刻中國空間站天和核心艙，高度還原航天員在軌生活、工作場景，市民可近距離觀摩艙內設備佈局，模擬操作航天儀器，沉浸式感受空間站運行狀態。此外，場館還展出曾應用於神舟七號出艙任務的艙外航天服，完整展示航天服的生命保障系統，細緻拆解航天出艙任務的技術細節。

為讓航天科普更具趣味性，園區打造月球基地「廣寒宮」、全景幻光穹幕影院、衛星指揮控制中心等特色體驗板塊。穹幕影院可模擬太空失重、星球着陸等真實體感，完整還原星際航行全過程；衛星指揮中心設置團隊協作任務，參與者可模擬航天發射全流程，直觀體會航天工程嚴謹細緻、零失誤的核心要求。

九成項目都能上手體驗

區別於傳統科普場館單向講解的模式，該樂園超九成區域支持沉浸式角色扮演體驗。遊客可化身「預備航天員」，跟隨完整航天任務線，完成火箭發射、衛星入軌、深空探索等系列體驗任務。園區配備專業科普工作人員全程答疑指導，同時設置太空種子培育、重力體驗、3D火箭手繪、航天知識科普課堂、航天主題快閃活動等多元化趣味項目，實現「遊玩中學習、體驗中科普」。

區別於傳統科普場館單向講解的模式，該樂園超九成區域支持沉浸式角色扮演體驗。（抖音＠深圳天・宮闕航天樂園）

依託羅湖區成熟的商圈配套與便捷的交通優勢，樂園緊鄰地鐵7號線、9號線，配套完善的停車與便民服務，支持當日多次入園，適配家庭出遊、青少年研學、團體科普實踐等多元場景。

業內人士表示，隨着粵港澳大灣區青少年航天科普需求持續攀升，該航天樂園的落地開放，將進一步豐富深圳科普教育資源，搭建大灣區航天文化交流新平台，助力青少年航天科學素養提升，推動航天科普文化走進大眾生活。

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