內地家庭存款中位數僅8.7萬元　過30萬已超94%家庭成「人上人」

內地一項家庭金融調查數據指出，今年內地家庭存款中位數為8.7萬元（人民幣，下同），意味約一半家庭的存款不足9萬元。若一個家庭擁有超過30萬元人民幣、可隨時支取的現金與銀行存款，便已超越約94%的家庭。



台媒「中時新聞網」9月30日報道，內地自上世紀改革開放以來，經濟急速發展，成為全球第二大經濟體，不過根據報道引述的大學研究，一個家庭若能有30萬元人民幣存款，已被形容為「人上人」。

根據招商銀行年報，2025年底，金葵花及以上客戶，即資產達50萬元人民幣以上的客戶，合計佔總客戶數約2.65%，卻持有全行零售客戶總資產的87.4%。相比之下，2020年相關數據為2.49%的金葵花客戶持有81.7%的零售客戶資產。五年間，高資產客戶持有的零售資產比重上升約5.7%，顯示該行零售客戶資產進一步集中。

另一項家庭存款指標，則是來自西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心，該中心追蹤內地家庭金融狀況逾十年，今年的數據顯示，家庭存款中位數僅為8.7萬元人民幣。有分析將此解讀為，約一半家庭即使把所有銀行卡、微信及支付寶內的錢加起來，也不足9萬元人民幣。

若將門檻提高至30萬元人民幣，據西南財經大學2025至2026年度家庭金融調研，以可隨時支取的現金與銀行存款計算，內地存款超過30萬元的家庭佔比僅約6%，即超越約94%的家庭。按報道所列的4.95億戶家庭估算，約有2,970萬戶達到這一門檻。