中國好人榜廣東有10人：老兵冰河救人、慈母照料孤獨症兒殘奧奪金

9月28日，2026年第三批「中國好人榜」正式發布，廣東共有10人光榮上榜。他們中，有20年如一日幫助迷途少年回歸正軌的法院幹警，有縱身躍入河中勇救落水兒童的古稀老人，有扎根一線啃「硬骨頭」的科研人員，有為孤獨症孩子撐起一片天的母親……他們本是平凡人，卻以赤誠善舉成就不凡，生動彰顯了新時代崇德向善的社會風尚。



助人為樂 孫金光：投身公益20年，幫扶逾百迷途少年

孫金光幫扶關懷未成年人。（羊城晚報）

孫金光是廣州市從化區人民法院幹警。他20年如一日投身公益，從普通志願者成長為一名公益領路人。他一對一幫扶103名涉罪未成年人，照料78名服刑人員未成年子女，引導241名問題少年回歸正軌。他曾獲「中國青年志願者優秀個人獎」「廣東好人」「廣東省最美志願者」等榮譽。

孫金光從小聽著雷鋒的故事長大，行善助人的種子早早在他心中埋下。2006年，他初次接觸志願服務，決心扎根公益。2008年起，他將業餘時間全身心投入志願服務，組建起法律援助、心理疏導、文明宣講、巡河護河、便民幫扶、老兵宣講等6支專業志願隊伍。2025年5月，他創辦「光哥好人工作室」，重點面向困難群體，累計開展便民暖心活動上百場，籌措慰問物資逾10萬元，實實在在幫群眾解決了一批生活里的難事、煩心事。

孫金光長期負責未成年人案件押解與庭審保障。他發現，多數失足孩子因缺乏家庭引導，漸漸迷失人生方向。他牽頭組建「揚善美」普法志願服務隊，帶領志願者走遍從化區8個鎮街，深入126所中小學、92個社區及30餘家企業，累計開展各類普法與關愛活動2000餘場。

張美生：守護僑史37載，修復僑批8000餘件

汕頭市澄海區東里鎮塘西村村民張美生，37年守護僑批：自費收集6萬多件、修復8000餘件、無償捐贈6000餘件。

上世紀80年代，張美生在廢品回收站尋寶時發現一捆舊信封，拆開幾封細讀，信里所述既有父親為剛出生的孩子取名，也有兒子問候年邁雙親……他敏銳意識到這些是海外華僑寄回的家書，具有寶貴的歷史價值，果斷買下，從此開啟了僑批收藏之路。

張美生修復僑批。（羊城晚報）

不少僑批收集到手時已經受損破裂，張美生請教專業部門，苦練水洗、展平等七大修復工序，想盡辦法解決除菌、酸化等問題。他曾精心修復一封1938年馬來西亞華僑寄來的抗戰僑批，得以重現「日本獸軍強兇暴惡……必有一日慘敗」的鏗鏘字跡。這封修復後的僑批成為日軍侵華的鐵證，成為開展愛國主義教育、弘揚偉大抗戰精神的珍貴實物。

張美生無償捐贈的6000餘件僑批中，有500件入藏中國國家版本館廣州分館，部分藏品分別被汕頭市檔案館僑批分館、澄海永定樓收藏。他多次參與汕頭市「僑批出海計劃」，2023年在泰國舉辦的「三江出海 一紙還鄉」僑批歷史文化展上現場講解東南亞華僑艱苦創業的故事，讓在場觀眾潸然淚下，喚起了華僑及其後代的濃濃鄉情。

見義勇為 柯水木：數度逆行火場，退役軍人本色不改

今年4月4日上午7時50分許，茂名市茂南區光華北路一輛新能源汽車底部冒煙，隨時可能起火。途經此處的外賣騎手柯水木立即停車，大聲疏散群眾，並跑進附近茂名市婦幼保健院接駁消防水帶，為車輛持續澆水降溫。隨後，消防人員趕到，險情得到有效控制，他才默默離開，繼續送餐。從發現險情到專業處置，整個過程有條不紊，堪稱「教科書式」操作。這背後，是其多年消防生涯錘鍊出的本能反應。

柯水木是一名「90後」退役軍人。這並非他第一次挺身而出。2025年2月，茂南區高山鎮一居民樓四層廚房起火，濃煙瀰漫。他扔下電動自行車，抄起滅火器衝上樓，滅火器用盡後又折返接駁水帶，與趕到的消防員並肩作戰直至火勢撲滅。同年9月30日傍晚，官渡五路一輛私家車自燃，他再次衝向火場投身撲救。

作為外賣騎手，柯水木依舊無畏擔當。（羊城晚報）

一次次逆行的身影，見證著一名退役軍人永不褪色的擔當。2009年，柯水木參軍；2011年成為深圳市政府專職消防員，8年間數百次深入火場和搶險救援一線。2023年，他回到茂名成為一名外賣騎手。脫下戎裝，本色不變。他主動加入吳川市退役軍人港城老兵志願者協會應急救援隊，利用休息時間投身颱風搶險、溺水打撈、應急科普等公益行動，用實際行動詮釋了「退役不褪色」的軍人本色。

賴神志 毅然躍身冰河，古稀老兵托舉生命

今年2月26日9時20分許，清遠英德市望埠鎮舊碼頭河段，一名兒童不慎落水。居家休息的賴神志聽到呼救聲，飛奔而出。彼時氣溫僅十餘攝氏度，河水冰冷刺骨。而他，身患糖尿病多年，一隻眼睛剛做完白內障手術，視力尚未恢復。

他沒有片刻猶豫，縱身躍入河中。發現孩子已沈入水底，他深吸一口氣，潛入渾濁的河底摸索。水壓刺痛他的耳膜，模糊的視線、迅速流失的體力，都未讓他停下。當他終於觸到孩子的身體時，自己已氣息將盡。猛吸幾口河水強壓窒息感，他用盡全身力氣將孩子托出水面，自己才掙扎著浮出。上岸後，他顧不上渾身濕冷，第一時間聯繫社區：「趕緊找到孩子家長，送去醫院！」直到確認孩子平安，他才終於鬆了口氣。

賴神志長期擔任防溺水義務宣傳員與巡邏員。（羊城晚報）

賴神志的英勇之舉，並非一時衝動，而是半世紀黨性修養與軍人本色在瞬間的迸發。1976年，他光榮加入中國共產黨。從軍營到地方，從青年到暮年，「為人民服務」的信念從未動搖。退休後，他始終是社區街坊的「熱心人」。因臨河而居，他長年自發擔任防溺水義務宣傳員與巡邏員，三年來耐心勸離20餘波戲水孩童。

今年8月初，賴神志因病離世，街坊無不為之痛惜。他躍入冰冷河水托舉生命的身影，早已刻進鄰里鄉親心中。

丘峻宇勇救落水群眾，「00後」新警壯烈犧牲

今年8月1日清晨5時35分，剛處置完一起群眾糾紛警情的河源市東源縣公安局城鎮派出所民警丘峻宇回到警務室門口，一聲呼救傳來——「有人落水了！」他轉身便朝江邊奔去。見一名落水群眾拼命掙扎、越沈越深，丘峻宇沒有絲毫遲疑——一把卸下身上的執勤裝備，衝岸邊群眾高喊「快打110、119、120」，隨即翻過護欄，躍入江中。

救援途中，丘峻宇發現一名正試圖救人的熱心群眾被暗流卷往江心，他當即調整位置，游到兩人身後，用自己的身體硬生生擋住最凶險的水流。一隻手撐穩落水者，另一隻手推著熱心群眾，他咬緊牙關，一點一點將兩人往岸邊挪。岸邊群眾紛紛伸手拽住了落水者和熱心群眾，兩人安全上岸。然而，筋疲力盡的丘峻宇卻被突如其來的漩渦卷住，還沒來得及被人抓住，便被急流衝向下游。消防救援人員趕到後將他救起並送醫，但這位年僅23歲的青年民警，終究再也沒能睜開雙眼。

丘峻宇處置警情。（羊城晚報）

這並非丘峻宇第一次在生死關頭挺身而出。今年7月12日，值班中的他接到有人輕生的警情，處置過程中輕生群眾突然翻越護欄跳入江中，他同樣毫不猶豫縱身躍入波濤救人。

這位「00後」新警的從警時光短暫而燦爛，用寶貴的生命踐行了「人民公安為人民」的錚錚誓言。

敬業奉獻 曹浩彬：一線啃「硬骨頭」，打破國外技術壟斷

曹浩彬是中科力函（深圳）熱聲技術有限公司高級工程師。他扎根研發一線，攻堅超低溫制冷技術，打破國外壟斷，推動中國智造走向世界。

2013年，曹浩彬來到深圳。彼時，超低溫制冷機研發是高門檻領域。為了攻克技術難關，他把絕大部分時間都泡在項目研發里。2014年，他主導研發的控制器成功應用於天然氣液化裝置，設備通過國家級防爆認證。2015年，他參與研發的小型低溫制冷機TC4187榮獲深圳市科學技術發明獎。這款產品一舉攻克了小型低溫制冷機關鍵技術，產品性能對標國際一線品牌，不僅填補了國內空白，更憑借先進性能遠銷歐美市場。

曹浩彬紮根研發一線。（羊城晚報）

2021年，公司正式啓動微型制冷機研發項目，然而多輪樣機測試中，設備振動值始終無法達標。面對困局，曹浩彬帶領團隊大膽引入主動減震自動調節技術，經過半年沒日沒夜的鑽研、反復調試和優化，終於將電機振動控制在0.3微米以內，同時實現了控制器和制冷機的一體化集成。

此外，曹浩彬還深度參與了中型制冷機的研發攻關。為打磨最優技術方案，他帶領團隊反復迭代多版電路設計，經歷了長期的全工況運行測試，最終實現了數字PFC算法和三電平逆變技術的創新融合，成功拿下了海外客戶的合作訂單。

馮文虎：手持焊槍20載，助力大國重器建造

馮文虎是廣船國際有限公司船舶電焊工，馮文虎勞模和工匠人才創新工作室領銜人。從業20年來，他從一名農民工成長為船舶焊接領域的高技能領軍人才。

2005年，剛滿20歲的馮文虎從河南老家南下打工，在一家鋼結構企業當電焊工學徒，從此與焊槍結下了不解之緣。2009年，他進入廣船國際，接觸到垂直氣電焊、雙絲CO_2橫焊等國際前沿焊接技術。他如飢似渴地學習，並脫穎而出，先後參與超大型油輪「新浦洋」號、亞洲最大半潛船「新光華」號等大國重器的建造，在重大工程中積累經驗、磨礪技藝。

馮文虎深耕船舶焊接。（羊城晚報）

2016年3月，一台用於分段吊裝定位的頂升機鑄件在焊接修復後再次產生裂紋，需二次返工。前來「會診」的馮文虎反復觀察工件、分析原因，提出採用控制焊接溫度的「冷焊法」，並在焊後通過敲打焊縫釋放應力。經他精心修復，裂紋問題徹底解決，設備正常運行至今。為提升焊接效率與質量，馮文虎帶領團隊迎難而上，開創性地研究出「坡口定位法」進行裝配和焊接，有效減少了裝配卡碼使用和後期的批補磨工作。這一創新使單船節約綜合成本10萬元以上，系列船累計節約成本超過300萬元，實現了技術攻關向生產效益的高效轉化。

梁嘉偉：技能閃耀世賽，金牌標準傳薪育才

從技校生到世界技能大賽金牌得主，再到培育技能新秀的職教名師，梁嘉偉用十餘年執著堅守，詮釋了新時代青年敬業奉獻的使命擔當。

2009年，中考失利的梁嘉偉被調劑進入中山市技師學院樓宇自動控制設備安裝與調試專業。入學之初，他內心失落，對專業提不起興趣。但自幼喜歡動手拆解物件的他，在一次全校技能節觸電急救比賽中，現場觀摩學習其他選手，臨場總結操作要領，拿下二等獎。

梁嘉偉憑技能書寫逆襲人生。（羊城晚報）

這份榮譽喚醒了鬥志，他開始泡進實訓室苦練本領。下課休息時，他反復練習水晶頭端接、線路排布；校內光纖熔接設備緊缺，他就徒手模擬剝纖、切割整套動作，把操作流程固化為肌肉記憶。憑借這股韌勁，他在校內和市級賽事中不斷取得成績，後通過選拔參訓備戰世賽。

2017年，第44屆世賽，他以729分奪得信息網絡布線項目金牌。這是中國在該項目上的首枚金牌，打破了日本選手長達12年的壟斷。

2020年，梁嘉偉回到母校中山市技師學院任教，如今已是正高級講師。他將世賽標準轉化為普惠教育，讓更多學子接觸國際先進技術。他毫無保留傳授技藝，培養出4名全國技術能手，指導學生斬獲第47屆世賽金牌及多枚銀牌。

廖石秀：扎根石漠荒山，以油茶鋪就致富路

廖石秀是韶關樂昌市雲岩鎮秉珍合作社聯合社黨支部書記。她扎根粵北山區20載，帶領村民治理石漠化荒山，種植油茶，讓42座荒山綠樹成蔭，帶動200多戶農民發展產業，人均增收1萬多元。

廖石秀心系山林與油茶。（羊城晚報）

廖石秀是土生土長的雲岩鎮長塘村人。2006年，她辭去城裡待遇優厚的工作，回到家鄉。一開始，她嘗試「山上種果樹，山下養雞養豬養魚」的立體種養模式。然而，2008年一場特大冰災襲來，種植基地被冰封45天，直接經濟損失30多萬元。廖石秀沒有被擊垮，她將目光投向了更適宜當地氣候、更耐旱耐寒的油茶，確定了「油茶種植為主、林下養殖為輔」的發展新路。

2012年春，廖石秀種下了第一批550畝油茶苗木。新苗非常適應當地環境，長勢良好。她採用「公司+農戶」模式，一戶戶上門動員村民栽種，一次不行就兩次、三次，直到村民開鋤種植。她把自己摸索出的種植經驗傾囊相授，免費為周邊村民發放油茶苗3.6萬株。2022年底，她融資建成600多平方米的油茶加工廠房，建成年產200噸的一級食用山茶油生產線，年產值達400多萬元，每年提供季節性崗位60多個、固定崗位8個，實現了生態治理與經濟效益雙豐收。

孝老愛親 鐘波：守護孤獨症兒子，助其圓夢省殘運會

鐘波是佛山市南海區丹灶鎮荷村社區居民，也是一位母親。2015年，鐘波的小兒子阿悅出現言語、肢體、行為發育嚴重遲緩，輾轉多地求醫後被確診為重度孤獨症譜系障礙，這個幸福的家庭驟然跌入低谷。她毅然將全部心力投入孩子的照料之中。

鐘波帶兒子阿悅體驗興趣活動。（羊城晚報）

為搶抓孩子康復黃金期，鐘波開啟了長達三年的廣佛雙城奔波——每日單程通勤三小時，只為帶著孩子完成90分鐘的康復課程。往返途中，她反復引導孩子感知世界，即便換來的常常只是沈默，她也從未懈怠。

孤獨症康復是一場漫長的持久戰。11年來，鐘波貼身晝夜陪護，她利用阿悅喜愛規整物品的特點，手把手教會他洗碗、收納；把超市購物、乘坐公交、公園遊玩當作實踐課堂，帶阿悅反復練習社交禮儀與公共規則。同時，鐘波還帶阿悅廣泛體驗繪畫、樂器、田徑等興趣活動，主動與老師溝通特殊兒童引導方法，堅持居家鞏固訓練。日復一日的陪伴與付出，讓阿悅學會了演奏架子鼓和吉他，更在體育領域展現出驚人潛力。

2026年，在廣東省第十屆殘運會上，阿悅一舉奪得立定跳遠、壘球、50米跑三枚金牌。曾經封閉孤僻、生活無法自理的少年，如今可以獨立打理生活、就讀特教班，還能登台參加樂隊演出，綻放出屬於自己的生命光彩。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

