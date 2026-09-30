習特會提二戰盟友關係　國台辦：中美人民抗日本法西斯同仇敵愾

習特二會提及中美在第二次世界大戰期間的盟友關係，引發兩岸對抗戰歷史敘事的爭議。台媒《中央社》今（30）日報道，台媒在國台辦例行記者會上，多次追問中華民國政府及蔣中正在抗戰中的角色，國台辦發言人張晗表示，提問的有關內容「與事實不符」，並重申陸方對抗戰歷史及一個中國的立場。



台媒《中央社》報道，有台灣媒體詢問，陸方是否將當年中華民國的抗戰成果，延續為今天中美合作的歷史依據？記者亦問，中國大陸若在國際上淡化中華民國的歷史與現實存在，可能使部分台灣民眾產生疏離感，陸方是否願意給予蔣中正及國民政府在抗戰中的角色更多表述空間？

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

張晗首先回應稱「你提問的有關內容與事實不符」，接著表示抗戰期間中國共產黨「制定正確的戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱」。張晗強調，中國共產黨領導的敵後戰場與中國國民黨領導的正面戰場「相互配合、夾擊敵人，構成共同抗擊日本侵略的戰略態勢」。

針對中美在二戰中的盟友關係，張晗表示，中美元首會晤中多次提及中美是二戰盟友，兩國人民攜手贏得二戰勝利。她稱，中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經歷血與火的考驗，結下深厚友誼，並表示中共建政取代中華民國政府，成為代表全中國的唯一合法政府。

媒體隨後追問，陸方如何看待中華民國政府在二戰同盟作戰中的角色，以及未來是否能如實、完整呈現蔣中正領導的抗戰正面戰場，以及中華民國政府與美軍合作的歷史？《中央社》報道指出，張晗回答時仍重複上述說法。

其後，媒體再問，陸方如何看待中華民國憲法仍在台灣實施，以及對台獨的定義為何？若台灣民眾支持中華民國，是否也會被視為台獨？張晗回應稱，「我想方才已經很清楚，而且多次闡明了我們（陸方）的立場」。

國台辦發言人張晗。（台海時刻）

記者最後追問，「與歷史事實不符」是否指媒體提出的抗戰歷史與事實不符？張晗則重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並表示「這就是事實」。

這場交鋒源於華府習特會後的歷史敘事，新華社公布的8點「成果共識清單」提到，「兩國元首憶及中國和美國是二戰『盟友』，並肩作戰贏得戰爭勝利」。