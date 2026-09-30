宇信科技董事長洪衛東離世　身家達¥54億　職位由其妻子接任

9月30日，宇信科技公告稱，公司實際控制人、董事長兼總經理洪衛東於9月29日離世，其妻子吳紅接任其職位。2025年10月，胡潤百富發佈《2025年胡潤百富榜》，洪衛東以54億元人民幣財富位列榜單第1336位。



9月30日，宇信科技公告稱，公司實際控制人、董事長兼總經理洪衛東於9月29日離世。

宇信科技公告稱，公司今日（2026年9月30日）召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過選舉董事、副總經理吳紅為公司第四屆董事會董事長，同時聘任其為公司總經理，任期均自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。後續公司將盡快辦理法定代表人、總經理的工商變更登記手續。吳紅為公司聯合創始人，未直接或間接持有公司股份，系公司創始人洪衛東之配偶。

9月30日，宇信科技公告稱，公司實際控制人、董事長兼總經理洪衛東於9月29日離世，其妻子吳紅接任其職位。

《紅星資本局》報道，9月30日，宇信科技官網顯示，洪衛東，男，1966年9月出生，1990年畢業於清華大學自動化系，獲工學學士學位。2005年1月，清華經管學院EMBA畢業，獲工商管理碩士學位。2019年，就讀清華五道口金融學院GFD課程。

1994年至1999年，任多家外企、金融IT公司高管。1999年6月至2006年6月，創立北京宇信鴻泰科技發展有限公司（宇信科技前身），任CEO。2006年10月起，任宇信科技董事長兼首席執行官。

公開信息顯示，今年8月，洪衛東還曾率領高管團隊赴越南，與T&T集團創始人、執行董事長杜光顯（Do Quang Hien）及集團核心高管團隊舉行高層戰略會晤。

雙方圍繞金融科技合作、重點項目落地路徑及中長期產業生態共建展開深度交流，並正式簽署合作諒解備忘錄（MOU），共同探索在越南及東南亞重點市場開展金融科技、數字化轉型和金融服務領域的戰略合作。

9月30日，宇信科技公告稱，公司實際控制人、董事長兼總經理洪衛東於9月29日離世。

宇信科技成立於1999年，是一家金融科技解決方案提供商，主營業務涵蓋軟件開發、系統集成及創新運營服務，客戶包括多家金融機構，業務涉及網絡銀行、信貸管理及商業智能等領域。

8月25日，宇信科技發佈2026年半年度業績報告。2026年上半年，公司實現營業收入12.91億元，同比下降8.75%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.09億元，同比增長40.34%。