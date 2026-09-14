Anthropic籲放緩AI發展　環時：美國「科技右翼」端出冷戰劇本

9月12日，美國人工智能企業Anthropic首席執行官阿莫迪（Dario Amodei）公開發文，呼籲「必須控制前沿（AI）發展節奏」，以規避技術失控風險。這一倡議迅速得到馬斯克（Elon Musk）、奧特曼（Sam Altman）等美國AI圈大佬的聯合支持。



9月13日，《環球時報》發標評論稱，表面看，這是着眼於全球AI安全的一次「理性發聲」，但文章被指暗藏大量針對中國的遏制條款，實質是一出AI領域的「冷戰劇本」。



2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

阿莫迪聲稱，民主國家與中國打交道「絕對不能天真」，並提出先對中國「卡脖子」拉開差距，再有條件地尋求與中國談判共同減速的思路。

此外，阿莫迪在文章中提出三大具體限制和遏制措施：嚴禁向中國出售高性能AI晶片和半導體製造設備、打擊所謂模型「蒸餾」行為，以及防止大模型的核心權重被竊取或通過黑客手段外泄。文章認為，這些措施旨在防止中國借美方「放緩AI研發節奏超越對手」。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

近年來AI技術飛速迭代的確帶來了安全風險、倫理隱患、技術失控危機，這是全人類共同面臨的全球性難題。但文章指出，阿莫迪倡議的核心完全背離了「科技共治」的初心，將技術問題政治化。這場「靜悄悄的AI冷戰」，虛偽且短視。其真正目的，是試圖用技術壁壘、規則壟斷遏制中國AI發展，護持華盛頓在前沿科技領域的壟斷霸權，同時將中國排除在全球AI治理體系之外，本質上與華盛頓排斥中國的所謂「矽和平」倡議一脈相承。

中國國家主席習近平於2026年9月12日出席在印度新德里舉行的金磚國家峰會。習近平在會上宣佈，中國將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，開展人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。(Reuters)

文章批評稱，阿莫迪試圖在「遏制中國」的同時談論全球AI安全，既是完全錯誤的判斷，也是根本無法實現的妄想。

文章稱，作為全球AI生態中體量最大、開放程度最高的供給方之一，中國的AI能力早已不是一個可以被「排除在外」的變量。如果強行割裂全球AI產業鏈、創新鏈，將中國和中國企業排除在外，只會大幅提升全球AI發展的試錯成本與失控隱患，這樣的「控制節奏」本身已經喪失意義。