雷軍探訪杭州宇樹科技　現場腳踢機械人「過招」測試穩定性｜有片

小米集團創始人雷軍9月14日現身杭州宇樹科技，在創始人王興興陪同下觀看人形機械人表演，其間更是「踢踹」機械人測試其穩定性。據悉，雷軍名下順為資本是宇樹科技早期投資人，按上市首日開盤價計算，其持股一度浮盈超過152億元（人民幣，下同）。



現場影片顯示，雷軍與人形機械人「過招」，用右腳猛踹機械人，機械人後退了幾步後穩穩站住，並未摔倒。（微博）

現場影片顯示，雷軍與人形機械人「過招」，用右腳猛踹機械人，機械人後退了幾步後穩穩站住，並未摔倒。（微博）

雷軍與王興興一同觀看機器人表演

據《科創板日報》，雷軍14日晚間到訪宇樹科技，在王興興陪同下觀看人形機械人表演。現場影片顯示，雷軍與人形機械人「過招」，用右腳猛踹機械人，機械人後退了幾步後穩穩站住，並未摔倒。

雷軍14日晚間到訪宇樹科技，在王興興陪同下觀看人形機械人表演。（微博）

雷軍14日晚間到訪宇樹科技，在王興興陪同下觀看人形機械人表演。（微博）

雷軍14日晚間到訪宇樹科技，在王興興陪同下觀看人形機械人表演。（微博）

現場還有一台機械人主動走近小米澎程N90展車「看車」，並揮手打招呼。王興興曾攜宇樹機械人為小米新一代SU7系列上市發佈會助陣。

有一台機械人主動走近小米澎程N90展車「看車」，並揮手打招呼。（藍新聞）

宇樹上市雷軍一度「狂賺」逾152億

雷軍名下順為資本是宇樹科技早期投資人之一。雷軍曾公開表示，感謝王興興在五年前給了他們一個投資宇樹的機會。順為資本早在2021年就參與了宇樹科技的A輪融資，後續在2022年等輪次中追加投資。

雷軍的順為資本浮盈超152億元，圖為2018年，雷軍展示港交所受理小米IPO申請的收據。（微博）

宇樹科技8月19日正式登陸科創板，開盤大漲629.44%報1100元/股，總市值達4449億元。順為資本關聯方Astrend IV持有宇樹科技1610.6萬股，按上市首日開盤價計算，一度浮盈超152億元。

雷軍同日到訪B站總部 董事長陳睿親自迎接

除了探訪宇樹科技，雷軍當天還到訪嗶哩嗶哩（B站）上海總部，與B站董事長陳睿進行交流。現場大屏特意打出「歡迎B站UP主 雷軍」的標語，陳睿親自迎接並陪同參觀，現場員工高呼「雷總好」。

雷軍同日到訪B站總部，董事長陳睿親自迎接。（微博）

兩人淵源頗深。據公開信息，陳睿畢業後加入金山軟件，第二年被雷軍指定為技術助理，後又進入雷軍親授的「幹部培訓班」。離開金山創業後，陳睿創立貝殼安全，後被金山併購，他本人在加盟B站前也聽取了雷軍的意見。