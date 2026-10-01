內地去年結婚登記676.5萬對按年增一成 25到29歲結婚人數最多
撰文：盛昀
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民政部9月30日公布的《2025年民政事業發展統計公報》顯示，2025年，全國婚姻登記機構和場所共計4162個，其中婚姻登記機構1134個，全年依法辦理結婚登記676.5萬對，比上年增長10.8%。結婚率為4.8‰，比上年增長0.5個千分點。
據《第一財經》報道，去年結婚人口中，25到29歲年齡段結婚人數最多，為499萬人，佔比達到36.88%，自2013年開始，連續13年成為佔比最高的年齡段。
內地近年來大力提倡適齡婚育，構建和完善全社會的婚育支持體系。2025年5月10日起，新修訂的《婚姻登記條例》實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，婚姻登記全國各地通辦，不少景區也打造了領證點。
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