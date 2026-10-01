內地去年結婚登記676.5萬對按年增一成　25到29歲結婚人數最多

撰文：盛昀
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民政部9月30日公布的《2025年民政事業發展統計公報》顯示，2025年，全國婚姻登記機構和場所共計4162個，其中婚姻登記機構1134個，全年依法辦理結婚登記676.5萬對，比上年增長10.8%。結婚率為4.8‰，比上年增長0.5個千分點。

8月19日，在江蘇省海安市民政局婚姻登記處，新人在辦理結婚登記後展示結婚證。（新華社）

據《第一財經》報道，去年結婚人口中，25到29歲年齡段結婚人數最多，為499萬人，佔比達到36.88%，自2013年開始，連續13年成為佔比最高的年齡段。

8月19日，新人在河北省邯鄲市叢台區民政局婚姻登記處邯鄲道結婚登記點合影留念。（新華社）
去年結婚人口中，25到29歲年齡段結婚人數最多。《2025年民政事業發展統計公報》

內地近年來大力提倡適齡婚育，構建和完善全社會的婚育支持體系。2025年5月10日起，新修訂的《婚姻登記條例》實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，婚姻登記全國各地通辦，不少景區也打造了領證點。

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