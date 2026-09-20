親家變夫妻！女子婚後撮合親母嫁給老爺　網民笑言：沒有婆媳問題

近日，在河南周口，陳女士和丈夫結婚後，想到自己母親離異20多年，老爺也自喪偶後單身20多年，夫妻兩人便主動撮合兩位老人在一起組建新家庭。如今，親媽搖身一變成了奶奶，陳女士表示：家裏沒有婆媳矛盾，親媽變成奶奶後，自己想說什麼就說什麼。母女倆嫁給了父子倆，老爺也笑稱這是「親上加親」。



據陳女士介紹，她的母親在女兒1歲多時便與前夫離婚，此後一直獨自生活；老爺則是在丈夫僅5個月大時，原配因意外去世，此後也未曾再婚。兩位老人各自單身均超過20年。

陳女士和丈夫結婚後，想到自己母親離異20多年，老爺也自喪偶後單身20多年，夫妻兩人便主動撮合兩位老人在一起組建新家庭。（抖音@小莉幫忙）

「親媽和老爺」修成正果 兩人坦言真實感想：

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陳女士稱，自己和丈夫結婚後，發現老爺人品好、脾氣好，便和丈夫商量，決定撮合兩位老人。「剛開始我們都拒絕了，怕別人說閒話。」陳女士的母親鄭女士（化姓）坦言，起初兩人都覺得「親家變夫妻」有些難為情。

但在兒女的反覆勸說下，兩位老人試著接觸了幾次。馬先生（陳女士的老爺）發現鄭女士非常適合自己，兩人相處十分融洽。最終，兩位老人於2021年正式登記結婚，至今已共同生活近五年。

談及母親與老爺結婚後的生活，陳女士表示，最大的變化是「家裏沒有婆媳矛盾了」。「親媽變成婆婆（奶奶），自己想說什麼就說什麼，親媽不計較。」她表示，母親在身邊讓她感到很幸福。

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法律層面：親家之間無血緣關係，結婚不違法

這一特殊的家庭組合在法律上是否合規？根據《中華人民共和國民法典》第一千零四十八條規定，直系血親或者三代以內的旁系血親禁止結婚。

陳女士的母親與老爺之間，是因兒女婚姻而產生的姻親關係，並無血緣關係，不屬於法律禁止結婚的親屬範疇。只要兩位老人均為單身狀態、自願結婚，且不存在重婚等情形，其婚姻登記即合法有效。

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網友熱議：「倫理上還是有點繞」

消息曝光後，網友反應不一。有網友調侃「這關係簡單，沒有婆媳矛盾」、「親上加親，養老也省事了」，認為只要兩位老人幸福，形式並不重要。

也有不少網友表示：

「倫理上還是有點繞」

「雖然不違法，但接受不了」

「以後孩子怎麼喊人，關係太複雜了」



部分網友擔憂，這種家庭結構可能會給下一代帶來稱呼上的困擾。