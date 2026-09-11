18歲女逃離包辦婚姻父母僱人｢綁架｣：每環節的違法者都該付出代價

一名18歲的女生為拒絕一場包辦婚姻而逃離家鄉，甚至在網絡發出求救信號。最終，從公益組織到深圳警方，多方力量接力，成功守護了女生的人身安全與人生選擇權。



內地媒體發表評論文章指出，女生已年滿18歲，其父母行為已涉嫌暴力干涉婚姻自由，且能通過派出所查到她的具體住址。在這樣的背景下，女生父母、男方家庭、當地派出所以及當地婦女聯合會，每一個環節的違法者都應當被追查。



女生父母查到具體地址 僱人蹲點強制帶走

據《南方都市報》報道，一名18歲的女生受家鄉習俗和高額彩禮影響，在本人不知情的情況下被家人許配他人。其父母收取彩禮後，強行中斷她的學業，剝奪其上高中的權利，女生被逼無奈，選擇在網絡發布求助信息。

騰訊員工參與的公益組織捕捉到求救線索後，多方核實確認情況危急，主動將女生安置在深圳企鵝島一家咖啡廳務工，讓她暫時脫離原生家庭的束縛。然而，女生父母通過當地派出所查到她在深圳的具體住址後，執意要帶她返回老家成婚，還專門僱傭3名人員驅車奔赴深圳，計劃強行將女生帶回甘肅。

3名人員抵達深圳後，多次在咖啡廳周邊蹲守，摸清女生上下班時間與出行路線，甚至偽裝成顧客進店踩點，摸清其生活軌跡，伺機實施強制帶回的計劃。

女孩被成功營救。（南方都市報）

巴士司機發現異常 警方跨省成功營救

8月26日晚，深圳巴士集團「深巴兵哥」車隊何師傅發現一輛外地牌照車輛行為異常，看到兩名陌生男子當眾挾持一名女生，何師傅第一時間向隊長上報險情，車隊迅速調取車載CCTV，完整留存現場畫面、涉案車輛樣貌及行駛軌跡。依靠車隊提供的影片，深圳警方快速鎖定嫌疑車牌和3名涉案人員身份，抽調警力跨省奔赴甘肅蘭州實施營救。涉案人員挾持女生後，驅車20餘小時逃往蘭州，警方最終在蘭州將女生救下。

何師傅。（南方都市報）

內媒評論：讓每一個環節的違法者付出代價

《觀察者網》發布文章指出，女生已年滿18歲，是完全民事行為能力人。根據《民法典》第1042條規定，禁止包辦、買賣婚姻和其他干涉婚姻自由的行為；第1046條規定，結婚應當男女雙方完全自願，禁止任何一方對另一方加以強迫，禁止任何組織或者個人加以干涉。其父母的行為已涉嫌暴力干涉婚姻自由。

一名18歲的女生受家鄉習俗和高額彩禮影響，在本人不知情的情況下被家人許配他人。其父母收取彩禮後，強行中斷她的學業。（AI生成圖片）

此案中有一個細節值得深究，即女生父母「通過當地派出所查到她在深圳的具體住址」後，僱人員驅車直奔深圳。

據公安部印發的《戶口居民身份證管理工作規範（試行）》第93條規定：公民因尋訪親友申請查詢其他人員信息的，公安派出所應當查驗查詢人的居民身份證，徵得被查詢人同意後將查詢結果或者聯繫方式告知查詢人，並做好記錄。倘若其父母查詢的理由是「尋訪親友」，那麼公安機關提供查詢結果之前要先取得被查詢人同意。

《觀察者網》指出，一個在網絡上公開發出求救信號、通過公益組織安置的成年女性，其「是否同意被父母定位」的答案顯而易見。如果當地派出所以「失蹤」等理由介入，那麼需要核實女生當時是否屬於下落不明、需要公安機關查找的人員。據公開報道，女生此已經通過網絡主動求助，知曉其位置。當地派出所的行為涉嫌非法提供自然人的私隱和個人信息。

深圳市婦女聯合會主辦活動。（「深i她」微信公眾號）

《觀察者網》表明，在此案中，當地婦女聯合會始終「保持沉默」。公眾應當追問，當地婦聯以前是否接到過女生的求助？有沒有其他部門將情況轉交婦聯？婦聯做了什麼舉措，或針對這類婚姻侵害風險的基層發現和救助機制是否真正發揮過作用？

深圳市婦女聯合會主辦活動。（「深i她」微信公眾號）

《觀察者網》並拋出問題，從這名女生被強行中斷學業到深圳警方解救她的整個過程中，本應托住她的保護鏈條在哪裏？如果還有其他類似的案例，他人也能等到本案裏的公益組織、「巴士老兵」和深圳警方嗎？

一名18歲的女生受家鄉習俗和高額彩禮影響，在本人不知情的情況下被家人許配他人。其父母收取彩禮後，強行中斷她的學業。（網絡圖片）

《澎湃新聞》也發表評論文章指，血緣從來不是免罪牌，女孩父母是這場包辦婚姻、跨省抓人的組織者和最大受益者，同樣可以構成拐賣婦女罪。男方家庭是否知情參與，也要查清楚。同樣值得追問的是，父母是怎麼通過當地派出所拿到女孩在深圳的住址的？中間是否存在違規查詢、泄露個人信息，相關部門也該有個說法。只有讓每一個環節的違法者都付出代價，才能以儆效尤。