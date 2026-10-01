十一國慶｜每天｢搬運｣一個美國！21.3億人次大遷徙　人潮湧小縣城

十一國慶長假到來，按照交通運輸部的預測，國慶7天假期全社會跨區域人員流動量將達21.3億人次，《新浪財經》報道，這相當於每天有3億人次出行，是平時的1.7倍左右。形象來說，每天大約「搬運」一個美國的人口。



《新浪財經》稱，這場21.3億人次的大遷徙，正是觀察當下中國經濟的一個絕佳窗口。



中秋國慶連假人潮創新高峰 「奔縣深度遊」成亮點

報道指據測算，中秋、國慶假期運輸週期，全國鐵路旅客發送人數將達到2.84億人，最高峰單日發送量預計超過2440萬人，有望創國慶峰值歷史新高。民航熱度同樣有增無減。9月25日到10月7日，民航預計運送旅客3119萬人次，單日峰值有望突破260萬人次，超過去年同期水平。

《新浪財經》報道，這相當於每天有3億人次出行，是平時的1.7倍左右。形象來說，每天大約「搬運」一個美國的人口。（新華社）

交通運輸部預計，今年國慶假期以公路出行為主，預計佔到90%以上。首日高速公路車流量有望達到7100萬輛，是8月日均交通量的近1.9倍。

人流的腳步，正在往縣域深處走。「奔縣深度游」成為今年黃金週一大亮點。去哪兒旅行數據顯示，中秋國慶期間飛赴三線及以下「寶藏百城」機票量同比增超30%，其中黃山、遵義、金華、興安盟遊客增長顯著。

報道指據測算，中秋、國慶假期運輸週期，全國鐵路旅客發送人數將達到2.84億人，最高峰單日發送量預計超過2440萬人，有望創國慶峰值歷史新高。（新華社）

越來越多人不再往熱門景區跑，借著長假走進小城、縣城，慢下來感受本地煙火，沈浸式體驗在地生活。中國旅遊協會《2026年上半年旅遊市場洞察報告》顯示，縣域旅遊成為市場重要增長極，縣域異地消費同比增長14.1%。

《新浪財經》報道，這相當於每天有3億人次出行，是平時的1.7倍左右。形象來說，每天大約「搬運」一個美國的人口。（新華社）

另外值得關注的是，新能源汽車的存在感越來越強。交通運輸部預計，國慶假期首日，高速公路新能源車流量將達到1780萬輛，是平時日常流量的1.8倍。

過去大家買車、出行首選燃油車，新能源車只是小眾選擇。但短短幾年時間，銷量榜前十中已沒有燃油車，而更多人也敢自駕新能源車跑長途。這背後是新能源全產業鏈的持續成熟，續航不斷提升，充電網絡越織越密，僅僅今年1到8月，服務區就新增了大功率充電設施（充電槍）約1.1萬個，是去年及之前的全部總和。

《新浪財經》稱人流看活力，車流看轉型。這場21.3億人次的大遷徙，正是觀察當下中國經濟的一個絕佳窗口。