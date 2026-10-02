台海風險轉看2028？美官員：北京或將觀望台灣大選結果

路透社報道，美國官員認為，北京在2028年以前對台動武的可能性正日益降低，主要原因包括中共反腐運動導致軍事戰備進度延遲，以及北京希望觀望台灣2028年大選結果。



路透社引述兩名現任美國官員、一名前官員及一位知情人士指出，儘管兩岸關係持續緊張，高層指示解放軍在2027年前做好必要時武力統一台灣的準備，但上述因素正在影響美方對北京可能動武時間的判斷。

近年來台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

報道援引消息人士說法稱，部分中方官員希望，台灣2028年大選能選出一個較順從、願意讓台灣接受北京控制的政府，若民進黨連續第四次贏得大選，尤其是賴清德成功連任，北京可能在2028年及之後日益傾向動武。其中一名要求匿名的美國官員表示，要是發生那種情況，2028年就會變得相當緊張。

路透社報道稱，這項評估此前未曾公開，是對美國官員多年來認知的一次重大更新，過去美方官員普遍關注習近平要求解放軍在2027年、即建軍百周年之際，具備必要時武力統一台灣的能力。不過，分析人士指出，2027年這一基準點關乎解放軍的戰備狀態，並非攻台時間表。多年來，這一節點促使美國歷屆政府在亞太地區抗衡中國的問題上產生緊迫感。