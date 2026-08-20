蘇起稱「兩岸危險時間就是這兩年」　點出台海三大緊繃

兩岸關係持續緊張，外界關注2027年是否可能成為台海局勢的重要時間點，前台灣國安會秘書長蘇起表示，目前兩岸、台灣內部及美國政治出現「三個緊繃」，若2026年中美對話無法取得成果，估計2027年北京可能將「解決台灣問題」提上時程表。前台灣海基會董事長洪奇昌則認為，台海風險雖然存在，但中國國家主席習近平現階段未必有必要藉統一台灣鞏固黨內地位，不至於輕易冒險。



台媒《聯合報》8月19日發表對蘇起與洪奇昌的專訪報道，內容側重談及2027年台海風險，蘇起在訪談間表示，中國大陸處理台灣問題有三條路，包括兩岸對話、中美對話兩條和平途徑，以及不和平的「我自己來了」。蘇起認為2026年尚不危險，因為中美仍在對話，但若今年幾次「習特會」都沒有成果，或者會談後美國政策反覆，「那2027年我覺得大陸就會把和統『放開了』」。

蘇起指出，隨着中共二十一大接近，加上台灣、日本選舉將至，北京可能認為自身陷入被動，「所以2027年估計『解決台灣問題』會提到大陸的時程表上」。

台北論壇基金會董事長蘇起曾表示，台灣面對大陸只有「鬥」、「拖」、「和」三條路。（張鈞凱攝）

洪奇昌則認為，習近平目前在中共內部的統治及權威已相對穩定，正逐步進入二十一大的接班程序，「我認為他目前不太那麼的必要再以統一台灣，來作為他在黨內的豐功偉業」，因此「應不至於去冒這麼大的風險」。洪奇昌指出，從俄烏戰爭及今年2月美伊戰爭來看，發動大規模戰爭需要相當準備，也會對中國內部經濟社會造成重大影響。

對於民進黨是否需要凍結或廢除台獨黨綱，洪奇昌表示，台灣社會最大共識仍是維持現狀，任何政黨尤其執政黨，都不可能超越民意做高風險的事情。他指出，民進黨1999年已通過《台灣前途決議文》，而且「已經相當一段時間，我們並沒有推動所謂的法理台獨」。

蘇起則認為，若賴清德或民進黨希望為兩岸僵局解套，可以再次召開黨內的大陸政策研討會或中國政策研討會，釋出政治訊號。

蘇起同時提出當前局勢的「三個緊繃」。第一是兩岸關係愈來愈緊繃，第二是台灣內部藍綠缺乏妥協，兩黨內部也存在爭鬥，「我們內部最遺憾就是政治仇恨值愈來愈高」，第三則是美國內部政治鬥爭嚴重。

蘇起認為，美國總統特朗普訪問中國後，其本人以及國務卿魯比歐等人的立場有所改變，但相關影響尚未完全傳導至官僚體系、國會及智庫，加上今年美國期中選舉將至，美國內部變化可能影響北京對美政策判斷，「所以我就非常擔心明年跟後年」。

隨後談及「維持現狀」，蘇起呼籲台灣藍綠展開對話，認為台灣不能把自身安全完全交到美國手上，保護台灣也不能只依靠軍事。他指出，部分軍購及無人機最快仍要兩年才能到位，「危險的時間就是這兩年了」，因此政治手段同樣重要。

前台灣海基會董事長洪奇昌。（資料照片）

洪奇昌則表示，和平的維繫是要靠實力的，也需要靠整個國際形勢共同建構，並提醒台灣社會存在兩項迷思。第一是多數台灣民眾認為美國會防衛台灣，但應審慎思考美國是否有相關決心及能力。第二是日本高市政府去年11月提出「台灣有事、日本有事」後，台灣是否因此認為台日形成某種程度的安全同盟、美日必然支持台灣，「或許這是一個迷思」。

洪奇昌又指，兩岸發生誤判的可能性正在增加。去年中國大陸有逾5000架次軍機艦繞台，其中三分之二飛越海峽中線，但台灣民眾幾乎感覺不到戰爭風險。他表示，目前海峽中線、金門禁限制水域等既有界線均在發生變化，「現況就是這樣在被改變」。