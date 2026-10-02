駐美大使謝鋒：習近平9月訪美具有里程碑意義

中美元首舉行年內第二次會晤後，中國駐美大使謝鋒說，國家主席習近平此次對美國的國事訪問「創造了中美交往的歷史」，具有里程碑意義。



據中國駐美國大使館網站消息，謝鋒9月29日接受美國《新聞週刊》專訪時說，中美兩國元首半年內實現互訪，展現出雙方對最高領導人良好工作關係的珍視，以及希望抓住契機進一步穩定和改善兩國關係的共同承諾。

2026年9月30日，美國華盛頓特區，中國駐美國大使館舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會，中國駐美大使謝鋒致辭。（中國駐美國大使館網站）

美國總統特朗普今年5月訪問北京，習近平則於9月訪問華盛頓，這是習近平時隔11年再次對美國進行國事訪問。謝鋒說，這是雙方對新時期中美關係戰略價值的再確認。

謝鋒說，此訪達成了實質性、有分量的成果，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展。兩國元首在相互尊重的友好氛圍中，就事關中美關係和世界大勢的戰略性、全域性問題坦誠深入交換意見，為跨越「修昔底德陷阱」求解，為開闢大國正確相處之道指明方向，為人類社會發展開創美好未來，既為兩國人民增進福祉，也為世界和平穩定繁榮帶來福音。

談及經貿問題，謝鋒指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，加強合作是雙方內在需求和正確選擇，並呼籲美國積極回應、採取行動，同中國相向而行，拉長合作清單、壓縮問題清單，不以善小而不為、不以惡小而為之，給兩國人民帶來實實在在的好處，也為全球經濟注入穩定性和正能量。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

