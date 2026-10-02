華人科學家葉軍奪沃爾夫物理學獎　繼吳健雄後史上第二位華人得主

10月1日，2026年沃爾夫物理學獎揭曉，華人物理學家葉軍和德國物理學家伊曼努爾·布洛赫（Immanuel F. Bloch）共同獲獎。葉軍也是沃爾夫物理學獎的第二位華人得主，上一位華人得主是1978年獲首屆沃爾夫物理學獎的吳健雄。



2026年沃爾夫物理學獎揭曉，華人物理學家葉軍和德國物理學家伊曼努爾·布洛赫（Immanuel F. Bloch）共同獲獎。（新智元）

2026年沃爾夫物理學獎揭曉，華人物理學家葉軍和德國物理學家伊曼努爾·布洛赫（Immanuel F. Bloch）共同獲獎。（公衆號@賽先生）

據媒體平台「新智元」報道，沃爾夫獎在學界素有「諾貝爾獎風向標」之稱，沃爾夫基金會讚揚兩人把實驗物理帶進了過去幾乎無法操控的領域，授獎詞稱他們在超冷原子系統調控領域，取得變革性且具廣泛適用性的突破。

葉軍造出的鍶原子鐘，曾經是世界上最準的鐘。今天全世界定義「一秒」，用的是銫原子鐘。銫原子每秒振盪約92億次，而葉軍選用振盪頻率高達429萬億次的「鍶原子」作為鐘擺，將一秒切割得更為精細。為了防止原子亂跑，葉軍團隊將鍶原子冷卻至接近絕對零度，並利用特定波長（約813納米）的激光打出駐波，形成「光晶格蛋托」，將數以萬計的原子穩固鎖定，同時完全不打亂其振盪節奏，這束光被物理學家譽為「魔術波長」。

葉軍造出的鍶原子鐘，曾經是世界上最準的鐘。（新智元）

葉軍於2011年當選美國國家科學院院士。（新智元）

這套「光晶格鐘」方案最早由日本物理學家香取秀俊提出，葉軍團隊把它一路到了極限。

2014年，葉軍團隊的鍶原子鐘登上Nature，按NIST的說法，約50億年才差一秒。2015年，這個數字變成約150億年，已經超過了宇宙的年齡。2022年在僅1毫米高的鍶原子雲中，葉軍團隊測出頂部與底部因重力引發的時間流速差。2024年將系統不確定度壓至 8.1×10⁻¹⁹，創下當時的世界紀錄；同年再登《Nature》封面，首次將釷-229原子核躍遷頻率與原子鐘對接，將測量精度提高百萬倍。

葉軍1967年生於上海，童年主要在紹興隨外婆生活。儘管外婆不識字，卻給予他自由探索的空間，鼓勵他揮毫繪畫與寫作。葉軍熱愛古典詩詞與數學，中學時在物理老師鼓勵下參加全國競賽，從此迷上實驗物理。

（公衆號@賽先生）

葉軍在做研究。（公衆號@賽先生）

2005年12月，葉軍受邀參加諾貝爾頒獎典禮。從左至右為：葉軍、Jan Hall和Steven Cundiff。（公衆號@賽先生）

1989年，葉軍自上海交通大學畢業後赴美深造，1997年在科羅拉多大學取得博士學位，師從2005年諾貝爾物理學獎得主霍爾（John L. Hall）。1999年他加入美國國家標準與技術研究院（NIST），此後一直在JILA工作，這是NIST和科羅拉多大學合辦的研究所。

葉軍於2011年當選美國國家科學院院士，2017年當選中國科學院外籍院士，並曾於2022年榮獲基礎物理學突破獎。