800家企業齊聚澳門BEYOND Expo 2026　聚焦AI從數字走向物理世界

5月27日至30日，以「AI：數實共生」為主題的BEYOND國際科技創新博覽會2026（BEYOND Expo 2026）在澳門舉行，為期4天的博覽會匯聚了來自全球近800家科技企業，聚焦人工智能走入物理世界的產業進程。



本屆博覽會聚焦人工智能從數字系統走向物理世界的產業進程，圍繞具身智能、機器人、空間計算、AI Agent、開放生態和全球資本等方向展開討論，呈現人工智能加速進入產業場景和現實世界的新進展。

5月27日至30日，BEYOND國際科技創新博覽會2026（BEYOND Expo 2026）在澳門舉行。（BEYOND Expo官網）

BEYOND Expo 2026展區既有大型科技企業，也首次引入OPC（一人公司）等更小型創新主體，讓獨立創業者和個人創作者與頭部品牌同場展示。

BEYOND Expo聯合創始人賀建東在開幕式上致辭時表示，BEYOND Expo希望連接亞洲創新力量與全球合作夥伴，「今年我們的參展商包括大型科技巨頭，以及首次亮相的新興初創企業『一人公司』——我們希望讓個體創業者和獨立創作者，與全球最大的品牌同台亮相」。

賀建東認為，亞洲不僅擁有AI軟件與模型創新，也具備先進製造與硬件能力，為AI進入物理世界提供關鍵支撐。

BEYOND Expo聯合創始人賀建東與阿里雲創始人王堅。（BEYOND Expo官網）

在開幕式上，NVIDIA機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla發表主題演講，普渡機器人創始人兼CEO張濤，阿布扎比投資委員會（ADIC）董事總經理兼首席執行官辦公室戰略項目高級顧問Mark Nicholas Cutis，XREAL創始人兼CEO徐馳，Linux基金會全球AI首席技術官Matt White，依次與賀建東展開爐邊對話。

5月27日至30日，BEYOND國際科技創新博覽會2026（BEYOND Expo 2026）在澳門舉行。（BEYOND Expo官網）

本屆博覽會設置了六大展團，深圳南山、龍崗、珠海高新、橫琴粵澳深度合作區等粵港澳大灣區創新高地組團參展。其中，橫琴粵澳深度合作區設立橫琴科技展區，近40家本土科技企業與科研機構集中亮相。

博覽會期間還將展開BGlobal峰會、國際投融資峰會、物理AI峰會、數字AI峰會、日本科技論壇、韓國科技論壇、亞洲-歐洲科技論壇、亞洲-拉丁美洲科技論壇、SheTech女性科技峰會、Web2+3峰會、AI Beauty&Health峰會以及商務對接會、BEYOND Awards、極限速投和BEYOND HACK DAY等議程。