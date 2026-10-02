中國加速建設羚羊礁機場　或成十年來南海最重大軍事擴張

路透社報道，中國正加速在西沙群島羚羊礁建設機場，衛星影像顯示，當地正在平整場地，為建造一條全尺寸跑道作準備。分析人士估計，跑道可能於2027年年中完工，建成後或將成為中國十年來在南海最重大的軍事擴張，進一步擴大軍艦與軍用飛機在該海域的活動範圍。



路透社2日報道，商業衛星影像供應商Vantor於9月25日拍攝的影像顯示，羚羊礁機場場地堆放着礫石與混凝土，施工機械正在作業，另有一艘滿載礫石的駁船駛向新建碼頭。軍事武官及安全分析人士表示，羚羊礁可能成為中國在該地區最重要的離岸基地之一。

開源資料平台PLATracker創始人Ben Lewis表示，若以永暑礁為指標，預計羚羊礁的跑道將於2027年上半年鋪設完畢，並於2027年年中實現首次著陸，甚至可能更早。

圖為今年稍早衛星影像顯示的羚羊礁變化，羚羊礁從去年年底開始大規模造島（上圖），如今已建成約六平方公里的陸地面積（下圖）。（Vantor）

報道指出，相關工程將加強北京對存在爭議的南海的軍事控制，而中國官方尚未承認正在建造新的軍事基地，官方媒體則表示，島礁建設將服務於天氣預報、海洋及科學研究等民用需求。

截至路透社報道刊出，國防部尚未回應置評請求。

路透社早於8月曾接連披露，中國在實際控制的西沙鴨公島及羚羊礁進行造島工程，引發越南反對與關切。越南外交部發言人范秋姮8月28日表示，越南堅決反對中國在越方所稱的黃沙群島，即西沙群島的海參礁及甲魚島開展非法填海造地活動，並已提出嚴正交涉，要求立即停止有關活動。中國分別將上述兩處島礁稱為羚羊礁及鴨公島。

范秋姮稱，越南擁有充分的歷史證據和法律依據，證明越南根據國際法對包括上述島礁在內的黃沙群島擁有主權，稱「未經越南方面許可，外國在黃沙群島，包括海參礁和甲魚島開展的任何活動均屬非法、無效」。

外交部發言人郭嘉昆隨後回應稱，西沙群島是中國固有領土，不存在任何爭議。中國在自己的領土上開展必要建設是主權範圍內的事，越方無權說三道四。