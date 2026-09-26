中菲南海主權爭議　中方將於下周在南海部分海域實彈射擊

據中國海事局網站9月24日消息，珠海海事局發布航行警告，9月28日和30日每天8時至下午5時，南海部份海域進行實彈射擊，禁止駛入。



據中國海事局網站9月24日消息，珠海海事局發布航行警告，9月28日和30日每天8時至下午5時，南海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。（央廣軍事）

《聯合早報》指出，公告的禁航區經緯度顯示，實彈射擊區域大致位於珠江口外、萬山群島南側的海域。

據此前報道，中國海警局9月25日表示，菲律賓9月24日一意孤行派出運補船為非法「坐灘」仁愛礁船隻運送補給，中國海警依法對菲運補船採取現場跟蹤監視、喊話警告等措施。海警局批菲方在中方節日期間採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞南海地區和平穩定。

更早之前，中國海警艇三洲澳號9月18日依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動時，菲律賓3015號船無視中方警告，故意調整航向，碰撞中方海警艇。菲律賓海岸警衛隊之後發布現場影片，主張是中方船隻撞擊菲方船隻。中國海警局新聞發言人姜略表示，菲律賓3015號船無視中方多次嚴正警告，故意調整航向，突然加速斜插中方海警艇船艏，導致發生擦碰。