國慶77周年｜15種花5種水果　天安門巨型大花籃有何寓意？

每年國慶前夕，天安門廣場中央都會布置一個巨型花籃。今年最特別的，未必是它有多大，而是它把中國人的一整年，都「藏」進了籃裏。



2026年是國家「十五五」規劃的開局之年。適逢這個新起點，大花籃選用15種花、5種水果，取「繁花似錦、碩果纍纍」之意，也展望未來五年的光明前景。



這15種花從何而來？

其中12種，來自「十二月花」。按中國民俗，農曆十二個月分別對應一種花卉。今年的大花籃，便把這套按月份認花的傳統，放進花藝設計中：

春天是梅花、杏花、桃花；夏天有芍藥、石榴花、荷花；秋天輪到蜀葵、桂花、菊花；冬天則由木芙蓉、山茶、水仙收尾，把一年四季排得明明白白。

為慶祝國慶77周年，北京天安門廣場布置「祝福祖國」巨型花果籃，吸引市民和遊客拍照留念。（視覺中國/當代中國授權）

另外3種花，是牡丹、月季和向日葵。若以一句話概括：牡丹講「盛」——繁榮昌盛；月季講「城」——它是北京市花；向日葵講「向」——向陽而生，寓意向前。

15種花，既排出一個農曆年，也令這個國慶花籃多了一層意義。

不再對稱 一個花籃兩種表情

花的含義講完，再看看花籃怎樣擺。

第一個新意，是南北兩面不再對稱。

過去大花籃的南北兩側，花果造型通常互相呼應；今年則改以不同花果組合呈現。換言之，從南面和北面看，視覺焦點不再完全相同，同一個花籃有了兩種表情。

牡丹、月季、向日葵及葡萄等花果造型層層鋪展。（視覺中國/當代中國授權）

梅杏桃「不撞樣」 5種水果的秘密

第二個新意，藏在花瓣細節裏。

你分得清梅花、杏花和桃花嗎？三者遠看都是粉白色、都多見五瓣，又都在春天開，很容易混成一片。

但花藝團隊連花萼、花藥、花絲等細節都沒有馬虎，按各自的特徵製作仿真花。走近細看，梅、杏、桃各有樣子，不再只是一串粉色春花，也增添「認花」的樂趣。

除此之外，今年首次應用了5種新花型、4種新葉型。其中桃花、杏花、蜀葵和木芙蓉，更是首次出現在大花籃中。

夜間燈光下的天安門廣場「祝福祖國」巨型花果籃局部，展示牡丹、桃、石榴及多種仿真花卉造型。（視覺中國/當代中國授權）

看清花的細節，最後是籃中的5種水果：蘋果、石榴、柿子、葡萄和桃。

天安門廣場「祝福祖國」巨型花果籃局部，展示蘋果、葡萄、月季等仿真花果造型。（視覺中國/當代中國授權）

蘋果令人想起平安；石榴寓意多子與興旺；柿子取「事事如意」的好意頭；葡萄代表豐收；桃則與長壽、吉祥相連。每一種果實，都藏着中國人熟悉的祝福語言。

花有花期，果有收成；一籃花果，裝下的是一整年的節令，也是新一個五年開局的期許。

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