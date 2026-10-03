國足0比5輸巴勒斯坦　官媒稱｢令人震驚｣：作風鬆散，褻瀆國腳身份

10月2日晚間，重慶國際足球邀請賽在重慶龍興足球場舉行，中國男足對陣巴勒斯坦隊，最終中國隊以5比0慘敗巴勒斯坦。有網民大罵「輸給常年戰亂的國家5個球，臉都不要了」，「國足0比5巴勒斯坦」也迅速登上微博熱搜第一。



據統計，中國足球隊與巴勒斯坦截至2023年，交手7次，取得5勝2平的不敗戰績，打進17球，僅失2球。直到今日（2026年10月2日），國足0-5不敵巴勒斯坦，歷史不敗紀錄就此終結，引發熱議。



新華社10月3日刊發文章《0:5，給中國足球的又一記警鐘》。文章指出，中國男足0:5慘敗於巴勒斯坦隊，「這是一場令人震驚的失利」，文中批評，「作為球員，無論何時站上國家隊賽場，心裡都必須繃緊這根弦。戰意不濃、作風鬆懈，抑或把比賽當成『例行公事』，不僅是對球迷的辜負，更是對國腳身份的褻瀆。」

文中指出，這場比賽有著特殊背景：由於與亞運會賽程重合，國足很大一部分主力被抽調參加亞運會，加之塞爾吉尼奧、林良銘等球員因傷缺陣，成年國家隊只能以一套大打折扣的陣容出戰。

但話鋒一轉，新華社稱，即便有「陣容不齊」、「練兵」等客觀原因作為緩衝，外界也早有預期球隊本次熱身賽表現可能不會太好，但0:5這一冰冷而懸殊的比分，依然給中國足球留下了沈重的思考。

文中指出，國家隊的賽場從來沒有「走過場」的比賽，「無論熱身賽、友誼賽，還是特殊備戰週期下的臨時組隊，只要身穿國家隊戰袍，代表的就是中國足球的水平與形象」。

文中提到，賽後主教練邵佳一表示：「從熱身效果來看，整個團隊沒有達到理想狀態。也許這個時間大家的想法並不太統一，有的球員還在想著聯賽和亞冠……但這都不是輸球的客觀理由。」

2025賽季，邵佳一執教中超球隊青島西海岸。（新華社）

新華社稱，這番表態，給所有國腳敲響警鐘。文中指出，作為球員，無論何時站上國家隊賽場，心裡都必須繃緊這根弦。如何點燃球員的鬥志、重塑球隊的信心、打造一套真正契合現有人員實力特點的技戰術體系，對這位上任不到一年的少帥來說，仍然任重道遠。

主力被抽調亞運會 新華社：暴露「板凳深度」薄如紙片

文中指出，這場0:5更是一面鏡子，明明白白地告誡我們：中國足球長期落後的基本面根本沒有改變。這場慘敗再次警示——一旦部分主力被抽調參加亞運會，中國男足甚至組建不起一套具備基本競爭力的陣容。

這充分暴露了我們人才儲備的極度匱乏與「板凳深度」的薄如紙片。「局部好轉」掩蓋不了國字號人才斷檔的宏觀陣痛。在強度更高的成年國足比賽中，中國足球距離真正的重振仍有很長的路要走。

文章指出，人才斷檔的困局之下，「新老交替」的課題也再次被推到眼前。年輕球員並非沒有亮點，他們展現出了自己的特點與衝勁。但就結果而言，他們還遠未成長到能夠在成年國家隊「挑大梁」的階段。

國足亞運隊續由新星王鈺棟領軍，他之前在U23亞洲盃有不俗表現。（Getty Images）

稱青少年球員是「未來的希望」

新華社也稱，近兩年，中國足球確實湧現出一批高水平青少年球員，他們是未來的希望，但希望不等於即戰力。如何避免「揠苗助長」，幫助他們穩步提高，是中國足球必須認真作答的問題。而回答好這道考題，恰恰需要我們保持理性與定力。

文中指出，這場0:5，是一記沈重的警鐘，也是一劑苦口的良藥，「用最直白、最刺眼的方式告誡我們：既不能因為青年隊成績好轉就盲目樂觀，幻想一夜翻身；也不能因為一場慘敗就妄自菲薄，覺得毫無希望。」

文末勉勵國足正視落後的基本面，紮實耕耘青訓、夯實人才根基，「中國足球才有可能走出這片漫長而冰冷的陰霾」。