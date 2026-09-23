亞運2026｜國足守和阿聯酋　藉朝鮮大勝伊朗首名晉級　勢避開日本

名古屋亞運會2026男足B組最後一輪賽事掀起戲劇性結局，中國再次在場面被動下，藉嚴密防守與門將李昊高水準發揮，以0：0逼和阿聯酋。同組另一場賽事，朝鮮以4：1大勝伊朗，最終國足以1勝2和，入2球失1球得5分以B組首名晉級8強，料晉級淘汰賽後避開奪冠大熱日本隊。



阿聯酋主帥賽前預言：「中國防守極難突破」

國足在分組賽前兩場先反勝朝鮮、後以0：0逼和伊朗，兩戰積4分暫列小組第2。最後一輪國足打和即可確保晉級，而日前1和1負的阿聯酋必須全力爭勝。

當「打和即出線」的難題交到今屆年輕國足面前，年輕球員終於給出達標答案。（新華社）

阿聯酋主帥比斯根（Igor Biscan）賽前已對國足戰術風格嚴陣以待：「中國是一支組織非常嚴密的隊伍，尤其是在防守方面，他們很難被突破，也很難被擊敗，想要戰勝中國隊是一項非常困難的任務。」比斯根表示會尋求成年國足前主帥伊雲高域（Branko Ivankovic）幫助，後者現為阿聯酋足協特別顧問。

國足沿用532陣式 成功逼和阿聯酋

國足西班牙籍主教練安東尼奧（Antonio Puche）今場連續第3場派出相同正選陣容，朱辰傑搭檔劉浩帆、賀一然出任三中堅，左右閘分別為具備進攻能力的楊希以及胡荷韜。外流英冠狼隊球員徐彬踢中場中，與吳曦、毛偉傑組成三中場，前鋒線由張玉寧夥拍王鈺棟。安東尼奧今場依然套用「換人公式」，下半場先後用拜合拉木對位換下身背黃牌的張玉寧，木塔力甫入替吳曦，以及換上中堅彭嘯穩住防線，三名後備球員均在三場分組賽下半場登場。

中國三場比賽正選陣容沒有變動。（新華社）

如阿聯酋主帥所料，國足用擅長的532陣式複製上輪劇情，上半場場面被動，以守為主，超齡球員在陣中承擔攻防大任，張玉寧接吳曦傳中頭槌成為國足全場唯一一次命中目標攻門。阿聯酋全場肢體動作較大，多次在李昊摘得高球後對其衝撞，引致雙方半場前爆發衝突。易邊後，阿聯酋球員的大動作激怒國足主力前鋒王鈺棟，他在爭搶高空球倒地後拉扯對方衣領招致黃牌，由於他已累積兩面黃牌，將在8強淘汰賽停賽缺陣。

阿聯酋肢體動作較大，多次引致雙方小規模衝突。（新華社）

國足依賴反擊保持進攻威脅，依靠體能保持防守強度，張玉寧接李昊手拋球助攻後射門滑門而過，錯失國足稀有的入球機會。阿聯酋56分鐘射入無效越位入球，隨後Leonard Amesimeku頭槌攻門被李昊飛身化解，最終兩隊以0：0完場。

安東尼奧「結果論」再獲成功

國足成功達成「打和出線」目標的同時，同組朝鮮送上驚喜，以4：1大破伊朗，排名上力壓同積4分的伊朗奪次名，國足則以1勝2和積5分登頂B組第一。國足8強對手將在A組的日本與泰國之間產生。

國足以分組第1身分晉級8強。（新華社）

儘管安東尼奧率隊以來因場面被動缺乏觀賞性遭到批評，但他過往帶領U20國青打入亞洲盃8強後僅因少人可用及體能劣勢於加時賽不敵韓國，隨後帶領U23國家隊奪得亞洲盃亞軍，如今再率國足亞運隊在「死亡之組」以不敗戰績首名突圍，其戰術執行力與比賽結果再次證明了他的實用主義哲學取得成功。