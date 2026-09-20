亞運2026｜國足吳曦中楣　伊朗控球近七成10射0中　雙方互交白卷

名古屋亞運男子足球項目分組賽次輪，中國男足在控球率僅有三成情況下0：0賽和伊朗，老將吳曦遠射中楣，伊朗10次射門全部食白果。兩隊戰和後同累積4分，伊朗藉得失球優勢暫列B組首名，國足緊隨其後。



國足今屆落入「死亡之組」，同組對手包括伊朗、阿聯酋、朝鮮。國足以年初U23亞洲盃創歷史奪亞軍的陣容為班底，中軸線補強成年國足主力前鋒張玉寧、隊長吳曦以及上屆亞運隊隊長朱辰傑三名超齡球員，整體實力在B組中存在出線可能。首仗面對朝鮮，國足在先失一球情況下，憑藉「大哥」張玉寧及吳曦先後建功，以2：1反勝朝鮮奪下開門紅。

國足兩場比賽正選陣容相同。（新華社）

國足三超齡骨幹遇上伊朗青年軍

伊朗情況則大有不同，這支中東勁旅在年初U23亞洲盃分組賽3戰2和1負墊底出局後，伊朗足協重組教練團，前伊朗U20主帥Hossein Abdi接掌帥印，改以U20青年軍為骨幹班底出戰今屆亞運，目標直指2028年洛杉磯奧運會。伊朗今次只帶了侯賽因薩達（Amirhossein HOSSEINZADEH）一名超齡球員，該名球員連續兩度榮膺國內聯賽神射手，並參加了三個月前進行的美加墨世界盃。

國足主帥安東尼奧普切（Antonio Puche）沿用上輪正選陣容，國足上半場場面被動，控球率僅有三成，前20分鐘內未能形成攻門。其後國足進攻有起色，張玉寧兩次在無人干擾下射門炒高，半場中國射門3次，無一命中目標。伊朗同樣把握能力不足，半場射門4次0次中龍。

伊朗全場10腳射門無一中目標，國足射門數僅為6次，但有一腳中目標。（新華社）

易邊後，王鈺棟勁射被伊朗門將Mohammad Khalife撲出，成為今場比賽雙方唯一一次中目標的射門。隨後國足打出角球配合，吳曦娥眉月頂遠射擊中門楣，錯失全場最佳入球機會。安東尼奧嘗試破局，換下體能消耗極大的王鈺棟及吳曦，派上兩名身體質素突出、跑動能力極強的新疆鋒線球員拜合拉木與木塔力甫。國足換人成效甚微，主力中堅朱辰傑85分鐘抽筋傷退後，國足最後時刻遭受伊朗圍攻。補時階段，伊朗錯失絕殺機會，雙方以0：0握手言和。今場比賽賽後統計顯示，國足控球處於絕對下風，全場6次射門遜於伊朗，而伊朗10腳射門無一中目標，亦未能對國足龍門造成真正威脅。

國足目前兩戰1勝1和，以得失球劣勢暫列B組次名。（新華社）

賽後隊長吳曦坦言：「開局有些不適應，通過一些調整以及場上應變，覺得有些改觀。（中楣射門）一直以來這樣練習，是戰術設計，最後在比賽中呈現出來，可惜沒有射入。」

伊朗中國為8強暫避日本 最後一輪去盡爭榜首

兩輪過後，國足與伊朗同得4分，由於伊朗首仗以3：1擊敗阿聯酋，以1個得失球優勢力壓國足暫列分組第1。末輪伊朗對陣朝鮮，國足對戰阿聯酋，兩隊打和即可保證晉級8強。末戰賽果對於國足而言尤其重要，以B組首名出線則極大幾率能夠在8強中避開東道主、A組首名熱門日本。