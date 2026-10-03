十一｜「袋套頭」實名舉報國慶不放假？　官方：虛假舉報吸眼球

內地網絡近日掀起一股「擺拍舉報」亂象。四川樂山一名建材商家，為博取網絡流量及促進銷量，拍攝影片「實名舉報」自己公司在國慶假期不放假。事件驚動當地官方部門介入調查，最終證實影片內容純屬虛構擺拍，目前涉事商家已被責令下架影片。



「網信樂山」10月2日發布的消息，網絡帳號「四川耐佳陶瓷專業地鋪石」上載了一段短影片，片中人物聲稱要「實名舉報」公司在國慶黃金周期間違規不安排放假，隨即引發不少網民討論與轉發。



影片發出後，四川省樂山市夾江縣相關部門迅速展開核查。調查結果顯示，該影片內容完全為不實謠言。涉事帳號背後為當地一間建材商家，其虛構「實名舉報」劇情的唯一目的，是在國慶假期期間博取網絡關注、吸納流量，從而提升產品賣貨效果。目前，當局已責令該商家立即下架並處置相關違規影片。

有內地記者在相關平台搜尋發現，此類「用黑色塑膠袋套頭、手持身份證實名舉報」的模式，早已成為全網流行的一種模板化「流量劇本」，部分發布者並非真實維權，而是利用公眾對勞工權益及熱點話題的關注，藉虛假舉報吸引眼球、引流帶貨，屬於典型的網絡劇情造假行為。

但值得關注的是，有不少網民也在網絡發表自己在國慶假期上班但沒有拿到三倍工資，許多網民則建議找勞動局投訴。