十一｜敦煌鳴沙山遊客坐滿山頭｢感覺有一億人｣　駱駝也要等紅綠燈

內地十一國慶假期迎來旅遊高峰，各地景區人山人海，10月2日全社會跨區域人員流動量預計突破3億人次。甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區人潮如海，大批遊客坐滿整座山頭，場面壯觀得被網民打趣形容為「還以為是拼豆撒了」，更有遊客驚嘆「感覺有一億人」。



現場航拍影片顯示，在鳴沙山上，有一面巨大的五星紅旗，遊客席地而坐。（極目新聞）

因為遊客太多，騎駱駝甚至還要排隊等紅綠燈。（極目新聞）

駱駝要排隊等紅綠燈

綜合《極目新聞》和杭州電視台消息，為迎接國慶假期，鳴沙山月牙泉景區特別安排「絲路華彩·盛世巡遊」國慶活動，每晚有NPC巡遊及歌舞表演，不定期還有無人機表演。

來自江蘇南京的遊客表示，印象最深的是騎駱駝，每個人大概能騎40分鐘，因為遊客太多，騎駱駝甚至還要排隊等紅綠燈，但整個駝隊前後綿延數里很壯觀，「景區到處都是遊客，整座山上都是人。」

現場航拍影片顯示，在鳴沙山上，有一面巨大的五星紅旗，遊客們穿着橙色、綠色、藍色的防沙鞋套席地而坐。有網友看到這一幕，笑稱：「乍一看還以為是拼豆撒了。」

景點有自助售貨機，礦泉水也只需人民幣2元一瓶。（甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區）

來自廣州的遊客亦感慨：「景區感覺有一億人在，但是人雖多卻一點不亂，景點旅遊管理很好，活動散場後還安排免費巴士免費接送遊客。」一位大連的遊客則注意到景點一個細節，景點有自助售貨機，礦泉水也只需人民幣2元一瓶，這個價格讓他覺得很驚喜。

杭州斷橋人擠人 全國人員流動破3億

另一熱門景點杭州西湖斷橋同樣人山人海。有深圳遊客表示，為了避開人潮，連續三天採取「晚上9時睡、早上6時起」的錯峰行程，直呼「西湖比想像中大得多」。

杭州西湖斷橋同樣人山人海。（杭州電視台）

杭州西湖斷橋同樣人山人海。（杭州電視台）

據交通部門統計，假期第二天全國公路人員流動量超2.8億人次，鐵路亦發送旅客2040萬人次，多地鐵路部門已加密城際列車班次，應對龐大的短途出行需求。

另據《央視新聞》報道，國慶假期第二天，全社會跨區域人員流動量預計超3億人次，中短途出行增長明顯。10月2日，全國公路人員流動量預計超2.8億人次，高速公路車流量保持高位運行。出行以景區間串聯漫遊，區域內短途轉場流動為主。鐵路方面預計發送旅客2040萬人次。