國足U23亞運摘銅凱旋抵京　獲「英雄式」歡迎　張玉寧李昊受追捧

在日本愛知名古屋亞運會上勇奪男子足球銅牌的中國U23男足，於今日（10月4日）下午攜獎牌飛抵北京首都機場，大批熱情球迷一早守候在機場接機。



今屆U23國足在亞運男足季軍戰中，與烏茲別克激戰至規定時間賽和2:2，憑藉互射12碼以總比分6:5擊敗對手（參考先前報道則指出互射12碼階段以4:3勝出，全場總比分六比五），歷史性奪得銅牌。

這是中國男足自1998年曼谷亞運會後，時隔28年再度登上亞運男足頒獎台，不僅追平了中國男足在亞運會參賽史上的第二好成績，更創造了近7屆亞運會的最好戰績，同時也是自2002年釜山亞運會改制為U23隊伍參賽以來，中國隊在男足項目的最佳成績。

中國隊歷史上共14次參加亞運會男足比賽，累計獲得1銀3銅。

今日下午，國足全隊乘坐飛機從名古屋啟程飛回北京並順利抵達首都機場。畫面顯示，張玉寧等人笑着向接機球迷揮手致意，隊員們亦親切滿足球迷的簽名與合影要求，並接受了媒體訪問。

本場比賽，張玉寧首發出場，賽後，張玉寧在社交媒體分享了自己的感想，表示「一段難忘的旅程。這一次，沒有遺憾，我們帶著牌回來了。」

值得一提的是，在半決賽對陣南韓一戰中拼至受傷的球員毛偉傑，今日坐着輪椅返回。毛偉傑當時首發出戰並送出助攻協助王鈺棟破門，卻在下半場的一次拼搶中受傷倒地被擔架抬離賽場，賽後初步診斷為左踝關節韌帶損傷。

在國足U23奪銅牌的前一天，10月2日，中國男子國足成年隊在重慶國際足球邀請賽中以0比5慘輸巴勒斯坦隊，是隊史上首次輸給該隊。新華社發文直指「這是一場令人震驚的失利」，並稱中國足球「長期落後的基本面根本沒有改變」。

然而U23在亞運的成績給內地球迷帶來希望，接機現場不斷有球迷喊著張玉寧的名字，門將李昊也被人群包圍求合照，主教練安東尼奧·普切（Antonio Puche）更停下來為球迷簽名合影，現場歡呼聲不斷。

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有評論指接機盛況：「有生之年，第一次看到這樣的景象，希望這是新的起點！」不過也有高標準球迷表示，「說實話，中國球迷的要求太低了，僅僅一個亞運會銅牌，都能這麼滿足」。