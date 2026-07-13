中國裁判員結束世界盃執裁任務　馬寧：我對中國足球的熱愛不會停

據新華社消息，國際足聯12日確定了美加墨世界盃剩餘比賽裁判員名單，中國裁判員馬寧、周飛不在其中。此前，中國裁判員傅明已在7月8日離開世界盃賽區。至此，參與本屆世界盃執裁工作的3名中國裁判已結束全部工任務。



中國裁判組創造多項紀錄

據《新華社》，中國裁判在本屆世界盃上創造了多項紀錄。2026年6月21日的2026年美加墨世界盃小組賽E組第二輪（厄瓜多爾對陣庫拉索），由中國裁判員馬寧擔任主裁判。這也是繼2002年韓日世界盃的陸俊之後，時隔24年再次由中國籍裁判擔任世界盃正賽主裁判，馬寧也是唯一一位連續兩屆入選世界盃的中國籍裁判。

馬寧成為時隔24年再度主哨世界盃的中國裁判。（北青體育）

6月26日，美加墨世界盃I組進行挪威隊對陣法國隊的比賽。圖為擔任本場比賽第四官員的馬寧在賽前。（新華社）

美加墨世界盃期間，馬寧共計擔任1場比賽的主裁判和3場比賽的第四官員，而周飛擔任1場比賽的助理裁判和3場比賽的候補助理裁判，是首位在場上執法的中國助理裁判。

傅明則在7場比賽中分別擔任了影片助理裁判（VAR）、助理影片助理裁判（AVAR）和輔助影片助理裁判（SVAR），是首位在世界盃上擔任VAR的中國裁判。

傅明、馬寧、周飛（從左至右）。（中國足協供圖）

此外，馬寧、周飛還分別擔任了世界盃32強賽德國隊與庫拉索隊比賽的第四官員和候補助理裁判，這是中國裁判首次參與世界盃淘汰賽執裁工作。

6月20日，中國裁判馬寧（後中）、周飛（右一）在厄瓜多爾隊對陣庫拉索隊的比賽前亮相。（新華社）

小組賽階段已有球迷預測馬寧不再主裁比賽

６月24日，「曝馬寧不再擔任世界盃主裁」的微博話題登頂熱搜。消息出於小紅書博主｢Lyz｣，他指馬寧確定出任挪威vs法國的第四官員，意味他在本次比賽中的主裁任務塵埃落定，後續淘汰賽亦因其未攜帶完整裁判組，不會有主裁的可能。

小紅書博主｢Lyz｣發文稱，馬寧接下來不會有主裁的可能。（小紅書截圖）

關於「完整裁判組」，有網民指是一名主裁和兩名助理裁判。據了解，此次比賽，馬寧、傅明、周飛分別以主裁判、影片助理裁判(VAR)和助理裁判的身份參與世界盃比賽。

有網民在這名小紅書博主的評論區指，「馬寧有兩名國內搭檔，有一位因為特殊情況導致未能組成固定的裁判組」，因此導致在後續比賽中，馬寧將不再獲得主裁判指派名額。

馬寧發片告別世界盃：我用了20年證明了堅持的意義

13日，馬寧在社媒上發佈影片告別世界盃，影片中，馬寧稱其在本屆美加墨世界盃的執裁任務即將全部結束。

馬寧表示：「從校園到世界盃舞台，從青春懵懂到從容淡定，我用了20年證明了堅持的意義。47歲，很多人說太晚了，但我始終相信，只要信念在，就能把不可能變成可能。」

13日，馬寧在社媒上發佈影片告別世界盃，影片中，馬寧稱其在本屆美加墨世界盃的執裁任務即將全部結束。(Bilibili@馬寧）

馬寧稱：「借這個機會，我要特別感謝我的家人，是你們默默的支持，讓我有了前進的力量，讓我在追求夢想的道路上，堅定而無畏。同時，也要感謝球迷朋友們，從調侃卡牌大師，到認可我的執法水平，是你們的理性與包容，讓我看到了中國足球最可愛的一面。你們不僅在看比賽，也在真正理解裁判這項工作的價值。」

馬寧表示：「世界盃的哨聲暫時告一段落，但我對中國足球的熱愛不會停。只要中國足球有需要，我一定會全力以赴。我也希望我的經歷能夠激勵更多年輕人願意從事裁判工作，更期待未來有更多的裁判員能夠接過接力棒，在世界盃的舞台上走得更高、走得更遠。」