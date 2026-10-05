「奴工理論」成為內地網絡流行新詞

繼網絡「三大理論」後，內地互聯網上又出現了新的流行詞「奴工理論」。該詞今年9月份在知乎等網絡平台上走紅。「奴工理論」稱，無論一個系統看起來多麼高端先進，只要其中一個環節使用了「奴工」方式，由於木桶效應，最終整個系統提供的產品或服務必然也是低品質的。



所謂「奴工」方式，是指低工資、壓榨式管理、層層外包等現象。有網民以9月5日在上海舉辦的中國超跑錦標賽碰撞起火事故為例，解釋「奴工理論」。當時，賽道工作人員因為恐慌而扔下滅火器逃跑，救護車也是15分鐘後才趕到，因為司機在睡覺。《香港01》引述網民披露，中國超跑賽事很多工作人員是臨時招聘，缺乏系統培訓和實戰經驗。也有人爆料，現場工作人員是層層外包的保安，薪資60元人民幣一天，「難道指望人家為了幾十塊錢拼命麼」。

還有網民列舉餐飲行業中後廚員工往菜品吐口水、咖啡店店員與顧客衝突等事件，指這類事件也符合「奴工理論」，無論品牌看上去多麼高級，只要中間環節有員工長期處在高壓力或低工資的環境，就可能給品牌形象帶來嚴重影響。

內地互聯網上的「理論」層出不窮，多折射出底層青年的焦慮。去年，網絡「三大理論」走紅一時，分別是網紅「戶晨風」的「蘋果安卓論」、與網紅「峰哥亡命天涯」有關的「性壓抑理論」，以及情感博主「好師兄戴夢」提出的「力工梭哈理論」。

中國官方去年9月22日以整治惡意挑動負面情緒問題為由，啟動一輪網絡清朗行動，網絡「三大理論」首當其衝，相關詞條和話題被遮罩，「戶晨風」等被封號。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

