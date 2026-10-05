解放軍布局老撾海外基地　學者分析：中國版印太戰略的一環

解放軍近日在老撾班根機場（或譯賓昆機場）啟用「聯合保障和訓練中心」，有台灣戰略學者分析，該機場是「中國版印太戰略」的一環，作用在於向印度洋投射戰力，穩固南海至印度洋航線，結合中國在中南半島的鐵路建設，可看出北京更深遠的戰略意圖。



國防部日前宣布，解放軍與老撾軍方在班根機場聯合設立的「聯合保障和訓練中心」及「中老友誼航空學院」，已於9月29日正式掛牌成立。國防部表示，該機場用於幫助老撾加強空軍飛行員培養訓練，並由雙方共同維持正常運轉。

解放軍在班根機場的聯合保障和訓練中心。（CCTV）

台媒《中央社》報道，台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這是中國複合地緣政治戰略的一環。中國從過去推動一帶一路時，就開始在海外預先鋪陳海空軍基地，包括已明確化的吉布提與柬埔寨雲壤基地，以海軍為主，目的在於確保印度洋航線，降低馬六甲海峽風險。

他說，如今啟用老撾班根機場，未來可部署中國戰機，覆蓋南海、印度洋及馬六甲海峽，將南海到印度洋的航線穩固住。蘇紫雲指出，班根機場最重要的是能「向西投射空軍力量」。中國取得聯合保障訓練基地後，未來若印度洋有事，中國空軍便可名正言順地進駐老撾，向西投射力量，大幅延伸解放軍航程。

2026年6月5日，中國國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場，為來華進行國事訪問的老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行歡迎儀式。（新華社）

報道引述媒體披露，班根機場位於老撾首都萬象西北方約45公里，跑道長約2000公尺。蘇紫雲表示，目前條件已可供戰鬥機起降，若中國未來與老撾增加合作，可能將跑道延伸至3000公尺，屆時大型轟炸機、運輸機與加油機便可起降。

他續指，未來殲-16這類重型戰機也有機會部署，其作戰半徑為1600公里，航程可覆蓋馬六甲海峽。如果加油機進駐，基本上就可以到將近印度南部，還有靠近伊朗南部的海域了。

中國空軍主力機型之一，殲-16以其卓越的性能和精良的配置吸引了廣泛關注。

蘇紫雲認為，班根機場除了可能令越南等周邊國家產生忌憚，也可能影響美軍戰略部署。他指出，美國在印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）設有基地，蘇紫雲直言，現在在中南半島這裡長出一個紅色空軍的勢力，等於就是可以對這基地造成威脅。如果南海、台海有事，從印度洋而來的美國空軍，可能需要穿越中南半島，由西向東飛行，屆時可能遭中國從中攔截。

除了海空軍力量，蘇紫雲也提到中國在中南半島的鐵路布局，包括中緬鐵路及中寮鐵路，前者可從中國雲南直通印度洋出海口，後者未來若延伸至柬埔寨金邊，又可多一個港口。

蘇紫雲說，這些建設都是北京從整體國家戰略作出的鋪陳，用意在於維護中國的海上運輸及出海口，再透過海空軍力量保護。萬一馬六甲海峽被封鎖，原油與天然氣仍可從緬甸運送至中國。蘇紫雲最後將上述布局形容為「中國版的兩洋印太戰略」，透過陸地鐵路連接太平洋與印度洋，以確保北京的安全感。